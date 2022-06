Colesterolo alto, il sintomo delle mani che ignorano tutti: corri al pronto soccorso

Esistono molte patologie che, nel corso degli anni, possono intaccare il nostro stato di salute. Non sempre, purtroppo, è possibile evitare che ciò accada, motivo per il quale è giusto fare tutto ciò che è in nostro potere per prenderci cura di noi stessi.

Ecco, dunque, quali sono le cause dell’innalzamento del colesterolo nel sangue, e quali sono i sintomi che non vanno assolutamente ignorati. Quando proviamo a decifrare i risultati delle analisi del sangue, una delle voci presenti nei test è quella inerente ai valori dell’LDL, ovvero, il colesterolo cattivo. È buona norma tenere sempre sotto controllo il nostro colesterolo in quanto, nel caso in cui dovesse innalzarsi in maniera eccessiva, è necessario correre subito ai ripari.

Il nostro corpo, per fortuna, è una macchina perfetta, e quando qualcosa nel nostro organismo non va, ci invia dei segnali i quali non vanno mai ignorati. Ecco, a tal proposito, quali sono i sintomi che possiamo avvertire in caso LDL troppo alto.

Sintomi del colesterolo alto: ecco quali sono

Le patologie a cui siamo soggetti presentano tutte dei sintomi i quali vanno compresi e analizzati insieme a un bravo specialista.

Anche per quanto riguarda gli alti livelli di colesterolo nel sangue esistono dei campanelli d’allarme come, ad esempio, l’intorpidimento di mani e piedi; la comparsa di macchie cutanee di colore scuro e dolori articolari.

Altri sintomi che possiamo avvertire in caso iniziassimo a soffrire di colesterolo alto sono: difficoltà e problemi inerenti alla digestione; affaticamento visivo; orticaria (in associazione alle macchie cutanee) e stanchezza, con conseguente diminuzione delle capacità psico-fisiche.

Tutti vi starete chiedendo, senza dubbio, se esista un modo per per permettere ai valori del nostro colesterolo di rimanere nei limiti corretti, e se sia possibile, una volta riscontrata un’eccessiva presenza di LDL nel sangue, riuscire a impedire che la situazione peggiori. La risposta ad entrambe queste domande è affermativa.

I principali alleati della nostra salute

Malgrado possa sembrare una banalità, il modo migliore per tenere sotto controllo la presenza di colesterolo nel sangue è seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, sempre associato a una corretta alimentazione.

Alcol e Sigarette favoriscono l’innalzamento dei valori di LDL, così come anche l’assunzione di cibi particolarmente grassi. La cosa migliore, dunque, è seguire la nostra rinomata dieta mediterranea, in modo da fornire all’organismo il giusto nutrimento.

Ad aiutarci con il colesterolo alto possono arrivare in nostro soccorso anche alcuni integratori alimentari, tra cui quelli a base di riso rosso e Omega3.

Specialisti e medici esperti, in ogni caso, sapranno fornirci il giusto percorso da intraprendere per liberarci degli eccessi di LDL nel sangue.