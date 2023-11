Pasta “Le nostre stelle” in vendita da Eurospin: chi la produce e da dove arriva

Chi produce la pasta “Le nostre stelle” in vendita da Eurospin? Oggi scopriamo da dove arriva e qual è l’azienda che rifornisce il famoso supermercato.

Da Eurospin, nel reparto dedicato a pasta e cereali, puoi acquistare “Le nostre stelle”, sempre presenti sugli scaffali del supermercato. Ma ti sei mai chiesto da dove arriva questa pasta? E soprattutto, qual è l’azienda che la produce? Ecco tutte le informazioni di cui non sei, almeno fino ad ora, a conoscenza.

Discount e prodotti di qualità

Chi ha detto che fare acquisti nei discount e nelle grandi catene di supermercati significa portare a casa prodotti di non buona qualità? C’è ancora chi ha il pregiudizio nei confronti di coloro che acquistano prodotti che non sono di marca o almeno non di quelle più conosciute e pubblicizzate.

Oggi ti sveliamo però un segreto: anche i prodotti che trovi nei supermercati come MD, Eurospin, Lidl o Esselunga sono in realtà realizzati da aziende famose che utilizzano però delle strategie di marketing differenti per portare sul mercato e quindi commercializzare, anche una tipologia diversa dei loro prodotti.

Economico non significa non buono. L’obbiettivo di questi supermercati che si trovano in tutta Italia e anche in Europa, è quello di concedere a tutti i consumatori la possibilità di poter fare acquisti consapevoli, economici ma senza dover rinunciare alla qualità di un prodotto.

Tu hai mai provato ad acquistare la pasta all’Eurospin? “Le nostre stelle” è il prodotto più commercializzato da questo supermercato. Oggi scopriamo da dove proviene e qual è l’azienda produttrice.

Pasta “Le nostre stelle” in vendita da Eurospin: tutte le informazioni che non conosci

All’Eurospin puoi comprare davvero di tutto e portare a casa ottimi prodotti spendendo poco. Non tutti però si fidano a fare acquisti nei discount e nelle grandi catene di supermercati poiché qui è difficile trovare prodotti di marca tra i più pubblicizzati.

Spesso, in supermercati come Lidl, Eurospin o MD puoi trovare prodotti di brand sconosciuti ma che in realtà appartengono a grandi aziende anche famosissime. Hai mai provato ad acquistare la pasta “Le nostre stelle”? Non manca mai sugli scaffali dell’Eurospin, nel reparto dei cereali.

Se vuoi conoscere di più su questo marchio che non hai mai sentito in televisione, sappi che l’azienda che la produce è la Garofalo, super pubblicizzata e leader nel settore alimentare. La pasta invece all’uovo sempre della stessa marca, è prodotta da un’altra azienda italiana, la Bertagni.

Come puoi leggere, anche se non conosci i brand di determinati prodotti, la maggior parte di essi sono realizzati da case e aziende del settore alimentare e non solo, famosissime.

Per esempio, anche il detersivo Dexal che trovi sempre all’Eurospin e che sembra essere una marca sconosciuta ai più, è prodotto in realtà da una famosa azienda. Mai diffidare dunque dei prodotti presenti nei grandi supermercati. Anche quelli che crediamo scadenti solo perché non contrassegnati da un brand famoso, sono in realtà ottimi.