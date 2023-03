Parigi, detenuta italiana si suicida in cella: indaga la Procura di Roma

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di Gilda Ammendola, suicidatasi nel carcere di Parigi lo scorso 21 gennaio.

Detenuta italiana morta suicida a Parigi, la Procura di Roma indaga

Trovata senza vita, impiccata in cella a 32 anni a poche ore dal suo arresto. E’ la storia di Gilda Ammendola, ennesima vittima di suicidio nelle carceri in Europa, stavolta in Francia. A Parigi dal donna, madre di un bambino di 8 anni, era finita in carcere lo scorso 21 gennaio ma la famiglia non ha nemmeno avuto il tempo di apprendere le motivazioni dell’arresto della figlia originaria di Portici (Napoli).

La salma della donna è stata trasferita a Napoli, mentre i familiari si sono già rivolti agli avvocati per far luce sulla faccenda. I pubblici ministeri di Roma adesso hanno aperto un’indagine e da quanto si apprende la prossima settimana dovrebbe essere effettuata l’autopsia dopo l’esposto presentato dai familiari. E’ stato l’avvocato Domenico Scarpone a sollecitare la Procura, per quanto successo nel penitenziario di Fleyry-Merogis.