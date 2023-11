Papa Francesco: “Ho una bronchite acuta e infettiva, ma non ho più febbre”

Papa Francesco ha parlato delle sue condizioni di salute, precisando di non avere più la febbre ma di stare prendendo ancora antibiotici per curare la bronchite.

“Sono ancora vivo”, ha scherzato il Pontefice durante l’udienza con i partecipanti al seminario di “Etica nella gestione della salute”.

Le condizioni di salute del Papa

Papa Francesco ha aggiornato i fedeli sul suo stato di salute durante un’udienza con i partecipanti al seminario di “Etica nella gestione della salute”. “Come vedete, sono vivo”, ha esordito il Pontefice, che ha spiegato di avere una bronchite molto infettiva e acuta, e di stare continuando a prendere antibiotici.

Per quanto riguarda l’annullamento del viaggio a Dubai, il Papa ha spiegato che “lì fa molto caldo e si passa dal caldo all’aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non è conveniente”.