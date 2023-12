Villa Literno, rapina a casa di un imprenditore: sequestrato e minacciato | Genitori picchiati dai ladri

La rapina è avvenuta nella serata di giovedì – 30 novembre – nell’abitazione della vittima a Villa Literno, provincia di Caserta. L’imprenditore, che era in casa con gli anziani genitori, è stato sorpreso da due malviventi – presumibilmente dell’est Europa – che si sono poi dati alla fuga.

I carabinieri della compagnia di Casal di Principe sono al lavoro per cercare di rintracciare i responsabili. I militari stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza private e pubbliche.

Violenta rapina a Villa Literno

Violenta rapina nella serata di giovedì – 30 novembre – in un’abitazione a Villa Literno, nel Casertano. Una banda di malviventi, almeno due e forse originari dell’Est Europa, ha fatto irruzione nella villa di un imprenditore, che era in casa con i due anziani genitori. Stando a quanto riferisce l’Ansa, la vittima è stata legata, mentre i due anziani sarebbero stati picchiati dai ladri, con volto coperto e guanti e uno di loro con una pistola in pugno.

I malviventi sono riusciti a portare via un importante bottino, tra denaro, gioielli e due orologi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Casal di Principe. I banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione forzando una porta.

Una volta dentro hanno legato l’imprenditore con i lacci delle scarpe e hanno malmenato i due anziani genitori. I ladri sono poi riusciti a

farsi aprire la cassaforte, rubando tutto ciò che vi era all’interno. Quando sono arrivati i carabinieri, il 38enne era già riuscito a liberarsi.

I malviventi sono riusciti a fuggire con un’auto rubata in garage.