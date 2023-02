Come realizzare un orto sul balcone o nel cortile: i passaggi da seguire

Hai poco spazio a disposizione e non sai come fare? Per realizzare un orto sul balcone ci va pochissimo seguendo questi consigli.

Creare un piccolo orto in balcone oppure nel cortile di casa è possibile, soprattutto se ci si basa sulla progettazione dei vari elementi. Ortaggi, frutta, erbe aromatiche non solo profuma e rende l’ambiente colorato ma aiuta a trovare il proprio posto in mezzo alla natura e all’ambiente. Per una produzione privata e avere qualche prodotto completamente biologico, in ogni momento dell’anno, basterà seguire qualche semplice regola e affidarsi agli esperti trasformando il giardino in un piccolo orticello.

Orto in balcone o cortile: quali sono i fattori determinanti?

I fattori determinanti per la creazione di un orticello sul balcone oppure in cortile, sono ovviamente sulla posizione di questi elementi e su quello che si desidera coltivare. Ovviamente, non è possibile coltivare ogni tipo di coltura e avere un raccolto da record: l’obiettivo principale è quello di potere ottenere un raccolto biologico per tutta la famiglia, risparmiando sul budget di fine mese e andando a scoprire i sapori autentici di frutta e verdura.

Gli esperti invitano alla progettazione di questo orto, anche quando lo spazio a disposizione è pochissimo. Se si ha un balcone sviluppato in lunghezza, si potrà sfruttare l’altezza e viceversa. Con la luce corretta ci sono dei vasi che possono essere messi in veranda oppure dentro casa per impreziosire ancora di più gli ambienti.

Una attenzione particolare ai vasi, che dovranno essere di tipologie differenti a seconda del raccolto e del tipo di peso da distribuire. Non è tutto, a disposizione ci sono anche degli impianti a goccia che possono aiutare nella irrigazione senza rubare ulteriore spazio.

Come si realizza un orto con poco spazio?

Prima di realizzare l’orto sul balcone è necessario predisporre i contenitori, con vasi di varie forme oppure cassette di frutta da riciclare. Importante anche il terriccio, il drenaggio e poi la sostanza organica che si desidera utilizzare e che sarà diversa a seconda della coltivazione.

I vasi devono essere bucati sulla parte sottostante, così che l’acqua possa drenare correttamente. Si possono acquistare oppure realizzare a mano con materiali vari di recupero. Da considerare circa 20 centimetri di terra per le insalate e poi 40 centimetri per zucchine – melanzane o pomodori (o comunque le piante che sono più grandi).

La stratificazione avviene con argilla e terriccio, poi si può anche usare del compost e del letame sino al materiale legnoso. Gli accorgimenti non sono solo su questi componenti ma anche sul peso che devono avere i vasi se posizionati su un balcone. Come anticipato l’ideale è pensare all’impianto di irrigazione per piccoli orti, a disposizione sul mercato, da programmare al fine che tutte le tipologie ricevano la giusta dose di acqua al giorno.

Se il balcone riceve la luce diretta dal sole, pensare a delle coltivazioni che possono gradire questo elemento senza rischiare di perdere tutto il raccolto ancora prima che sia cresciuto.