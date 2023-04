Alberto Matano, sai qual è il suo titolo di studio? Lo sapevano davvero in pochi

By

Sapevi che Alberto Matano è laureato? Probabilmente sì, ma non sai quale è il suo tritolo universitario. Scopriamo quale laurea ha conseguito il famoso giornalista!

Amatissimo dai telespettatori, Alberto Matano è salito alla ribalta soprattutto da quando è stato scelto per condurre la trasmissione in Rai “La vita in diretta”.

Da diversi anni ormai alla conduzione di questo programma che sta avendo un grande successo, Matano è fra i volti più noti di casa Rai, ma pochi conoscono il suo titolo di studio. Infatti, non tutti sanno che è laureato, e tantomeno in cosa si è laureato. Scopriamolo di seguito!

Matano è convolato a nozze con

Di recente Alberto Matano è stato protagonista di cronaca rosa per il suo matrimonio con Riccardo Mannino, da anni suo compagno. Mannino è un avvocato cassazionista e ha 55 anni. Il suo matrimonio ha sorpreso un po’ tutti,anche perché pochi sapevano della storia di Matano con Riccardo.

Ad officiare le nozze è stata Mara Venier, amica e collega di Matano, a cui vuole un gran bene. La sua carriera di conduttore procede a gonfie vele e i risultati de La vita in diretta, che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1, sono ottimi.

I successi a Viale Mazzini continuano a dargli grandi soddisfazioni, ed è veramente curioso, perché Matano ha studiato all’università per qualcosa che non ha nulla a che vedere con il mestiere che fa adesso.

Studi e laurea di Alberto Matano

Matano ha frequentato il Liceo Scientifico e poi si è iscritto all’università. Inizialmente la sua idea era quella di iscriversi in un corso che avesse a che fare con la comunicazione, ma alla fine la scelta è caduta su qualcos’altro.

Il conduttore si è infatti iscritto alla facoltà di Giurisprudenza a La Sapienza di Roma e si è trasferito nella capitale per frequentare l’Università. Pare che questa scelta l’abbia fatta per assecondare la volontà dei genitori, che volevano un figlio avvocato. Il papà di Alberto era un biologo e la mamma un’insegnante, ed entrambi sognavano per il figlio un lavoro sicuro.

Tuttavia, Matano ha sempre avuto la passione per il mondo giornalistico e per la scrittura. Questa sua passione lo ha portato a collaborare, mentre era ancora uno studente universitario, con una rivista. Conclusa l’università, e conseguita la laurea in giurisprudenza, ha ricominciato ad avvicinarsi a quello che credeva fosse il suo mondo, il giornalismo.

Matano si iscritto alla scuola di Perugia

Non soddisfatto della laurea in giurisprudenza, e deciso a riprendere un percorso che lo appassionava, Matano nel 1996 si è iscritto alla scuola di Perugia, ottenendo dopo tre anni il tesserino da giornalista professionista.

Probabilmente per alcuni sarà sembrata una pazzia, visto che riguardo a professionalità e retribuzione il mondo della comunicazione non è dei più brillanti. Tuttavia, Matano nel tempo ha saputo conquistarsi uno spazio e ad oggi è fra i conduttori più amati della Rai. Per diverso tempo ha condotto il TG1, ma dal 2019 conduce La vita in diretta con incredibili risultati.

Oltre che essere conduttore, Alberto Matano è anche uno scrittore. Dopo aver soddisfatto tutti i suoi sogni, Matano ha coronato il suo sogno d’amore con la persona con cui ha scelto di stare!