“Harry ha tradito Meghan Markle”, l’indiscrezione in casa reale: il nome dell’amante

Ecco cosa sappiamo del presunto tradimento compiuto dal Principe Harry ai danni della moglie Meghan Markle. Spunta anche il nome dell’amante.

Una voce sempre più insistente sta continuando a circolare. Se ne parlava già nel 2018, ma ora è venuto fuori il nome. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli su quest’incredibile indiscrezione che sta facendo il giro del mondo in poche ore.

Il presunto tradimento di Harry a Meghan Markle

Nelle ultime ore, sta circolando una voce incredibile che coinvolge il Principe Harry e la belissima moglie Meghan Markle. Secondo alcune indiscrezioni, il reale avrebbe tradito la moglie con una donna. Tra l’altro, si tratterebbe di un volto noto del mondo dello spettacolo.

A rivelarlo è stata Angela Levin, una biografa reale, molto amica della principessa consorte, la moglie di Carlo II, Camilla Parker Bowles.

In base a quanto rivelato dalla Levin, Harry avrebbe tradito Meghan all’inizio della loro relazione. La storia, però, sarebbe venuta fuori soltanto di recente, quando Angela l’ha raccontata all’Indipendent.

“Harry ha tradito Meghan Markle”

Tra l’altro, la Levin ha raccontato di questo terribile tradimento compiuto dal principe ai danni di Meghan nelle pagine del suo libro, intitolato “Conversation with the Prince“, risalente al 2018.

Il tradimento sarebbe avvenuto dopo un primo incontro tra Harry e la donna, svoltosi durante una festa privata. Il principe sarebbe rimasto fulminato dalla bellezza di questa ragazza, tanto da decidere di tempestarla di sms.

Spunta il nome dell’amante di Harry

La notizia è tornata al centro dell’attenzione dei media da quando è saltato fuori il nome della presunta amante del Principe Harry.

Stiamo parlando di Sarah Ann Macklin, una top model che da sempre sfila per brand come Burberry. La giovane è inserita nel mondo dello showbiz e ad esempio è molto amica di altri personaggi noti, come Gary Barlow del gruppo dei Take That.

La donna è molto attiva sui social, dove si occupa anche di nutrizione. Alcune delle amicizie del principe Harry seguirebbero la donna sui social, mentre nessun contatto reale ne sarebbe followers.

Nessuno sa se Meghan Markle ne fosse già al corrente o se l’abbia saputo soltanto attraverso il libro pubblicato dalla biografa reale nel 2018. Ciò che è noto, però, è che, nonostante la notizia sia venuta fuori, Meghan continui a voler stare con il Principe Harry.

I due stanno condividendo la loro vita, nonostante continuamente qualcuno tenti di mettere loro i bastoni tra le ruote. Probabilmente Meghan avrà pensato che si sia trattato di un errore di gioventù o avrà creduto ad Harry, nel caso in cui la sua versione dimostrasse che non abbia mai avuto a che fare nulla con la modella in questione.

A noi, naturalmente, rimarrà il dubbio. Continuate a seguirci per scoprire gli ultimi sviluppi di questa storia e per sapere se effettivamente un giorno arriveranno mai le prove concrete del tradimento del Principe Harry ai danni di Meghan Markle.