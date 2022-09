Oroscopo, il segno più fortunato di ottobre: soldi a palate e felicità | È il tuo mese

Secondo uno dei più famosi astrologi un segno zodiacale in particolare sarà quello più fortunato del mese di ottobre. Ecco di quale si tratta.

Tutti noi almeno una volta nella nostra vita, abbiamo cercato di capire cosa ci riserva la sorte e per farlo ci siamo dedicati alla lettura dell’oroscopo che predice cosa potrebbe succederci in futuro in base al nostro segno zodiacale.

Su questo argomento ci sono stati molti personaggi che hanno trovato la loro fortuna e in televisione e sui giornali non c’è almanacco o magazine che alla fine delle sue pagine abbia un trafiletto dedicato all’oroscopo.

Ottobre: ecco il segno zodiacale più fortunato

Ogni segno zodiacale prende il nome da una costellazione e la divisione dell’oroscopo in dodici segni ha a che fare con l’astrologia babilonese che divisero lo zodiaco sotto alcuni segni, da cui appunto ne deriva il nome.

Se ci ritroviamo a seguire questo tipo di zodiaco lo dobbiamo ad Alessandro Magno che dopo le sue varie conquiste fece entrare l’astrologia babilonese nella nostra cultura influenzando quelle già esistenti.

L’astrologia occidentale, quella che noi utilizziamo, divide i segni zodiacali per più classificazioni e quella che più è comune a tutti noi è quella utilizzata seguendo gli elementi.

Così, ci ritroviamo ad avere i nostri segni zodiacali divisi in base ai quattro elementi ossia fuoco, terra, aria ed acqua che vanno a formare ognuno un insieme di tre di questi segni dello zodiaco.

Quelli che fanno parte dei segni di fuoco a cui è attribuita l’energia creativa e il desiderio sono l’Ariete, il Leone e il Sagittario mentre i segni chiamati di terra che rappresentano i possedimenti e le risorse materiali sono il Toro, la Vergine e il Capricorno.

Per quanto riguarda invece i segni che hanno a che fare con l’intelletto e la capacità comunicativa troviamo quelli di aria che sono i Gemelli, la Bilancia e l’Acquario mentre i segni di acqua che hanno a che fare con l’amore, l’immaginazione e i sentimenti sono il Cancro, lo Scorpione e i Pesci.

Inoltre i segni di fuoco e aria, sono classificati come segni zodiacali maschili mentre quelli di terra e acqua sono classificati come segni zodiacali femminili e si possono dividere anche per tipo a seconda dei punti cardinali e per stagione.

Il segno migliore di Ottobre secondo Paolo Fox

Per quest’ultima classificazione dobbiamo fare attenzione a quale stagione è attribuita al segno e di conseguenza troviamo in Primavera i segni dell’Ariete, Toro e Gemelli, in estate Cancro, Leone e Vergine, in autunno Bilancia, Scorpione e Sagittario e in inverno Capricorno, Acquario e Pesci.

Inoltre c’è un’altra classificazione che però risulta essere un po’ complicata da comprendere e la si fa seguendo l’opposizione degli elementi e la corrispondenza delle qualità di ognuno di esso.

In questi anni, un personaggio televisivo che grazie all’oroscopo ha fatto la sua fortuna è l’astrologo Paolo Fox che illustrando come il 2022 sia un anno in cui molti segni dello zodiaco sono influenzati dalla presenza di Giove che influenza la sfera del successo e della fortuna, c’è un segno che nel mese di ottobre ne usufruisce a pieno.

I fortunati sono quelli che sono nati sotto al segno dei Pesci, che a livello astrale risultano essere i preferiti da questo anno di cui possiamo godere di altri tre mesi e specie nel mese di ottobre potrebbero vedere realizzarsi molti loro progetti.

Secondo Fox, essendo l’ultimo segno dei dodici dello zodiaco, è considerato il più geniale di tutti e tutti coloro che sono nati sotto questo segno hanno la capacità di far rinascere come una fenice nuove occasioni da momenti o situazioni che sembravano essere perse.

Questo è dovuto al fatto che essendo l’ultimo segno è capace però di creare un nuovo ciclo e il loro disordine è dovuto proprio a questo così come al fatto che molti di coloro che sono nati sotto questo segno amano camminare scalzi in quanto i Pesci simboleggiano il punto più basso di un habitat di tutti i segni dello zodiaco.