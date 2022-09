“Ha il cellulare”, clamoroso al GF Vip: incastrato davanti a tutti | VIDEO

Uno dei concorrenti del Gf Vip 7 ha svelato davanti a tutti di avere il cellulare. Ecco di chi si tratta.

Lo scorso 19 settembre ha avuto inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip con gli ingressi dei primi 15 vipponi nella casa che sono stati raggiunti dai restanti 8 nella seconda puntata del 22 settembre.

In questo modo, al momento, i concorrenti ufficiali in gara ne sono ventitré e all’appello manca l’attore Sergio Assisi che secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuto entrare nel reality.

GF Vip: concorrente ammette di possedere un cellulare

A quanto pare, però, si trattava solo di un’indiscrezioni dato che il presentatore Alfonso Signorini ha ufficializzato che per il momento il cast è composto da questi ventitré vipponi che al momento sono tutti nello stesso posto.

Ovviamente, come nelle passate edizioni, dato il prolungamento del programma all’interno della casa potrebbero entrare nuovi personaggi che andranno a cambiare un po’ gli equilibri dei concorrenti che avranno già passato qualche mese nella casa di Cinecittà.

Il pubblico si è mostrato molto interessato alla nuova edizione per via della presenza di alcuni concorrenti che sono da subito entrati nel cuore dei telespettatori e che continuano, nonostante siano passati pochi giorni, a farsi amare.

Tra questi c’è anche Antonino Spinalbese, l’ex hair stylist diventato famoso per aver avuto una storia d’amore durata due anni con la showgirl argentina Belen Rodriguez da cui ha avuto una figlia chiamata Luna Marì.

Il ragazzo è stato il primo uomo di questa edizione a varcare la famigerata porta rossa ed è stato accolto dalla prima concorrente entrata in casa, ossia Cristina Quaranta e dopo una prima diffidenza nei suoi confronti da parte del pubblico, Antonino ora sembra essere uno dei preferiti.

Ma chi ha conquistato da subito il web è stato Edoardo Donnamaria, presenza fissa nel programma Forum, che grazie al suo atteggiamento ironico e diretto è subito piaciuto al pubblico del Gf Vip.

Il ragazzo sui social è molto amato proprio per essere una persona divertente e sono molti coloro che lo trovano attraente non solo per il suo aspetto fisico ma anche per la sua parlata e i suoi modi di fare.

La confessione in diretta

Edoardo sembra essersi ambientato alla grande già dopo poche ore dal suo ingresso e durante una chiacchierata con Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese, ha cominciato a parlare di segni zodiacali e di oroscopo.

Così, Donnamaria è sembrato molto afferrato sull’argomento e sia Cristina che Antonino gli hanno chiesto come fare per calcolare il loro ascendente ed Edoardo ha detto loro che bisogna calcolarlo in base all’orario in cui si è nati e di solito basta andare anche su Google per cercare i siti che lo fanno.

Antonino, dopo il consiglio del suo coinquilino, si infila una mano in tasca come in cerca di qualcosa e poi esclama di avere lasciato il telefono in un’altra stanza. Subito Edoardo gli chiede se l’ha messo in carica per poi interrompere la conversazione.

Nino ha il cellulare ?

Oddio il telefono gate#GFVIP PIC.TWITTER.COM/2ASMZGCCDV — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 24, 2022

Alcuni utenti del web hanno pensato che Antonino avesse commesso una gaffe rivelando davanti a tutta Italia di avere un cellulare a portata di mano e subito hanno aperto una polemica sul suo gesto.

invece, altri, hanno intuito che il ragazzo stesse scherzando e che lo stesso Edoardo abbia capito che fosse ironico e per questo motivo gli ha chiesto se aveva messo il telefono in carica.

Anche durante altri anni precedenti, alcuni concorrenti in alcuni discorsi hanno parlato di un cellulare ma alla fine nessuno del pubblico ha mai scoperto se effettivamente i concorrenti in questioni hanno avuto la possibilità di mettersi in contatto con qualcuno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, infrangendo il regolamento che prevede nessun tipo di contatto, anche telematico, con l’esterno se non solo durante le sorprese preparate dagli autori.