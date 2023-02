Incidente stradale nel Tarantino, 3 morti e un ferito grave

Terribile incidente oggi nel Tarantino fra un’auto e un furgone sulla statale. Il bilancio è di 3 morti e un ferito grave.

Secondo le prime notizie trapelate, lo schianto avvenuto all’altezza di Laterza ha ucciso tre donne che erano a bordo di una Giulietta, che si è scontrata per cause ancora in corso di accertamento.

Incidente a Taranto

Ci troviamo sulla statale 7 all’altezza del comune di Laterza, nel tratto dove la frazione è collegata a quella di Castellaneta, qui è avvenuto un terribile schianto che ha coinvolto un furgoncino e una Romeo Giulietta.

A bordo del primo c’era un uomo mentre nella vettura 3 donne che sono morte nello scontro e i pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre i loro corpi dalle lamiere contorte.

Oltre alle vittime c’è stato anche un ferito grave, ovvero l’unico passeggero all’interno del furgone, trasportato d’urgenza in ospedale.

L’impatto è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 18.30 e sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118 con diverse ambulanze, tuttavia per le donne in auto non c’era molto da fare, infatti erano già decedute poco dopo l’impatto con il furgone, mentre il conducente di quest’ultima ha riportato lesioni gravissime, infatti è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Non è chiaro se sia in pericolo di vita e c’è assoluto riservo sulle sue condizioni attuali.

La dinamica

Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per mettere in sicurezza la zona in attesa della Scientifica per effettuare i rilievi di rito. Le operazioni di rimozione dei cadaveri e delle vetture completamente distrutte, sono durate diverse ore.

La scena che si sono trovati davanti gli inquirenti e i soccorritori era davvero terribile ma non abbiamo informazioni chiare riguardo la dinamica.

La Giulietta rossa e il furgone bianco erano totalmente distrutti nella parte anteriore, dove è avvenuto il sinistro. In particolare, la vettura è finita con le ruote posteriori addosso al guardrail che si trova ai limiti della carreggiata.

I pompieri hanno constatato insieme ai paramedici che due donne erano già morte, per quanto riguarda la terza è deceduta poco dopo nonostante diversi tentativi di rianimazione.

Ora starà alle forze dell’ordine capire esattamente cosa sia successo e per fare questo si aspettano i primi rilievi della Scientifica che aiuteranno a capire la dinamica. Una prima analisi sembrerebbe confermare lo scontro frontale ipotizzato fin da subito dagli agenti, vista anche l’entità dei danni sui due mezzi.

L’assessore regionale Gianfranco Lopane, che fra l’altro è anche l’ex sindaco di Laterza, ha denunciato una situazione che ormai sembra ripresentarsi periodicamente. Molto spesso infatti si verificano incidenti sullo stesso tratto della statale,