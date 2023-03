Oriana Marzoli, quanto guadagna a settimana al GF Vip? Quale sarebbe il cachet

By

Oriana Marzoli, curiosi di sapere il compenso settimanale della prorompente gieffina? Ecco quanto si intascherebbe la venezuelana più chiacchierata del famoso reality di Cinecittà.

La bionda venezuelana, prima finalista del GF Vip 7, sta mettendo da parte tanti soldi grazie alla sua partecipazione al famoso reality Mediaset. Ecco quanto incassa ogni settimana la gieffina.

Oriana Marzoli, tutto sulla prima finalista del GF Vip 7

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7, quasi nessuno aveva idea di chi fosse Oriana Marzoli, almeno in Italia. Nella casa più spiata d’Italia è entrata con il titolo di “Regina dei reality” perché se nel nostro Paese nessuno la conosceva, in Spagna, Cile e Venezuela la bionda prorompente è invece una star.

Influencer, modella e protagonista dei salotti televisivi spagnoli, tutto il mondo latinoamericano la conosce e non solo per la sua bellezza ma anche per il suo carattere fumantino.

Entrata da single nel famoso reality Mediaset (il suo ex fidanzato è Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne), la bionda prorompente ha conquistato, almeno pare, il cuore di Daniele Dal Moro, anche lui della scuderia della De Filippi.

Con grande sorpresa di tutti, proprio Oriana ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il cuore del pubblico italiano più dei vip nostrani. E proprio gli italiani hanno scelto la Marzoli come prima finalista del Grande Fratello Vip 7.

In casa da settembre, la venezuelana sarà tra i pochi concorrenti a registrare il maggior numero di presenze in puntata. Ovviamente, più è lunga la sua permanenza e più cresce il suo conto in banca. Sapete quanto guadagna ogni settimana? Svelato il suo cachet.

Quanto guadagna a settimana la gieffina

Oriana Marzoli è entrata nel cuore del pubblico italiano e difficilmente ne uscirà. Bella, ironica, solare e divertente, non bastano aggettivi per descrivere questa prorompente venezuelana che secondo alcuni pronostici, potrebbe portare a casa il montepremi finale di 100 mila euro.

È proprio lei, insieme a Giaele e Micol, una delle finaliste del reality e probabilmente anche quella che fuori dalla casa continuerà a cavalcare l’onda del successo. Chi se ne intende di reality, sa benissimo che tutti i concorrenti, da contratto, ricevono un compenso per la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Specifichiamo però che non tutti percepiscono uguale cachet. Quest’ultimo cambia a seconda anche della popolarità del Vip che viene scritturato per partecipare al reality.

Ebbene, in tanti in questi giorni si stanno chiedendo quanto guadagni la bella venezuelana. Ecco, secondo alcune indiscrezioni, quanto percepirebbe ogni settimana la bella gieffina: ben 5000 euro!

Considerando che Oriana Marzoli è entrata in casa a settembre e uscirà o come vincitrice o comunque nel corso dell’ultima puntata, possiamo fare un calcolo veloce e capire quanto ha incassato fino ad ora.

Ad oggi, Oriana è al 197 giorno nella casa del GF e quindi è nel bunker di Cinecittà all’incirca da 28 settimane. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, la bella gieffina avrebbe guadagnato poco più di 140 mila euro.

Cifra davvero niente male se pensiamo che a questo compenso potrebbe aggiungersi il montepremi finale di 100 mila euro. Le cifre che Oriana Marzoli ha guadagnato e sta guadagnando, sono piuttosto considerevoli eppure non è lei a percepire il cachet più alto.

Anzi, ci credereste se vi dicessimo che forse il compenso della venezuelana è tra quelli più bassi? Per quale ragione? Molto semplicemente perché quando è entrata nella casa del GF Vip non era molto conosciuta in Italia.

Per esempio, Daniele Dal Moro, secondo indiscrezioni tra l’altro pronunciate dalla stessa Marzoli, avrebbe guadagnato ben 8000 mila euro a settimana. Ad avere compensi altissimi invece le opinioniste del reality.

Per esempio si dice che Orietta Berti percepirebbe ben 10 mila euro a puntata che diventano 20 mila euro a settimana dato che le puntate sono due e quindi 80 mila euro al mese.

Poco più alto il compenso di Sonia Bruganelli. La consorte di Paolo Bonolis percepirebbe 12 mila euro a puntata e quindi 24 mila euro a settimana e dunque 96 mila euro al mese.