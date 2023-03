By

Gli studi sull’Intelligenza Artificiale stanno avanzando sempre di più, ma l’imprenditore Elon Musk non sembra essere molto d’accordo sui suoi sviluppo. Ecco cosa ha detto in una lettera aperta.

Elon Musk in questi ultimi giorni si è unito alla richiesta di altri leader tech mondiali, che hanno reso pubbliche le loro riserve rispetto all’avanzamento dell’Intelligenza Artificiale.

Più di 1000 esperti del settore hanno aderito a una lettera pubblica che chiede ufficialmente la sospensione, per un periodo di tempo, dello sviluppo dell’AI. Ecco quali sono le loro richieste.

Elon Musk d’accordo a sospendere lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale

Molti personaggi di primo piano del settore tech mondiale, tra cui Elon Musk ma anche Steve Wozniak, il saggista bestseller Yuval Noah Harari, lo scienziato cognitivo Gary Marcus, si sono uniti in una lettera pubblica.

Tutti insieme, infatti, hanno esposto le loro perplessità sul costante avanzamento dell’intelligenza artificiale, il cui sviluppo sta aumentando sempre di più.

In questa lettera aperta, tutti loro tra cui Elon Musk hanno esposto i loro dubbi, chiedendo una sospensione dei lavori per almeno sei mesi, per controllare al meglio tutti i possibili effetti e i rischi:

“Gli ultimi mesi hanno visto i laboratori di intelligenza artificiale bloccati in una corsa fuori controllo per sviluppare e implementare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, può comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile”

Una richiesta chiara, che denota preoccupazione su eventuali rischi che l’intelligenza artificiale sviluppata troppo velocemente potrebbe portare nella nostra società, rischi che potrebbero anche non essere gestibili senza adeguati protocolli di sicurezza.

Il perché di questa richiesta

La richiesta è molto chiara e, nella pubblica missiva firmata da più di mille esperti, si legge:

“Chiediamo a tutti i laboratori di intelligenza artificiale di fermarsi immediatamente per almeno sei mesi nell’addestrare i sistemai di IA più potenti come GPT-4. La pausa dovrebbe essere pubblica, verificabile e includere tutti. Se non sarà attuata rapidamente, i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria”

Tutto questo, però, perché? Ecco, secondo Elon Musk e i suoi colleghi per poter utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale servono determinati protocolli di sicurezza.

Essendo un lavoro molto potente, un’intelligenza artificiale che dovrebbe essere ancora più forte e performante di GPT-4, l’ultima versione di OpenAI, secondo i leader tech è meglio che lo sviluppo si fermi per capire bene dove si può arrivare.

Secondo il pensiero di tutti questi grandi imprenditori, i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero invadere troppo gli spazi dell’umanità, diventando non più un semplice strumento ma macchine che potrebbero controllare la società.