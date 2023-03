Qui era una ragazzina, oggi è la donna più acclamata della tv italiana: carriera mostruosa

I percorsi delle vite di ognuno di noi sono, ovviamente, tutti diversi fra loro. Se c’è una cosa, però, che ci è accomuna tutti, quella è sicuramente la trasformazione a cui, negli anni, ci troviamo a far fronte. Sapreste riconoscere chi è oggi la ragazza ritratta in questa foto? Stiamo parlando di una donna della TV italiana.

Crescere e scoprire, giorno dopo giorno, ciò che cosa la vita ha in serbo per noi, è una cosa bellissima. Ogni cambiamento, sia interiore sia estetico, rappresenta una specifica fase della nostra esistenza; non ci resta che accettarlo al meglio e fare in modo di essere sempre la versione migliore di noi stessi.

Nessuno può sottrarsi allo scorrere del tempo, neanche le celebrità del mondo dello spettacolo, anche se, per alcune persone, gli anni sembrano non passare mai. Da cosa lo si evince? Ovviamente, dalle foto appartenenti al passato. Grazie a esse, infatti, non solo si possono rivivere bellissimi ricordi, ma ci possono anche aiutare a comprendere qualcosa di più dei nostri personaggi del cuore.

In questo scatto in bianco e nero, ad esempio, è ritratta una bellissima ragazza, sorridente, e dalla folta capigliatura. Sono passati diversi anni dal momento in cui la foto è stata scattata, certo, ma se si presta attenzione ai lineamenti, allo sguardo e, perché no, anche all’acconciatura, si può facilmente indovinare di chi si tratta.

Un indizio? Si può tranquillamente affermare che quella giovane donna, ad oggi, è una delle colonne portanti del mondo dello spettacolo italiano, amata, in egual misura, da diverse generazioni.

Il tempo passa; la bellezza resta

La bellissima ragazza della foto, come precedentemente accennato, ad oggi è un volto molto noto del piccolo schermo. Una cantante che, in oltre sessant’anni di carriera, non solo ha venduto milioni di copie di dischi e ha partecipato per ben nove volte al Festival di Sanremo, ma è anche stata in grado di adattare la sua musica alle varie epoche.

Se si guarda con attenzione l’immagine (ma neanche troppa visto che, ad oggi, non è poi così diversa) si può arrivare con facilità a capire di chi si tratta. L’artista in questione è la grande Orietta Berti.

Il taglio corto di capelli è uno dei tratti distintivi del suo look, oggi come allora, e a distanza di tanti anni da questa foto, si può affermare che Orietta Berti abbia conservato non solo il suo talento e la sua splendida voce, ma anche il suo sorriso, il suo sguardo sbarazzino e la voglia di mettersi in gioco e di vivere appieno tutte le esperienze della vita.

I mille volti di Orietta Berti

La musica è sempre stata al centro della vita e della carriera di Orietta Berti. Tuttavia, ciò non toglie che l’artista si sia cimentata – e tutt’oggi continua a farlo – in diversi ambiti dello spettacolo.

Negli anni, infatti, abbiamo visto Orietta Berti partecipare a numerosi programmi televisivi in qualità di ospite fissa; ricoprire il ruolo di “coach” a The Voice Senior; mettere alla prova le sue doti culinarie alla seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia e molto altro.

Attualmente, insieme a Sonia Bruganelli, la Berti è una delle opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nel corso di ogni puntata, la cantante non perde occasione per esprimere il proprio parere su ciò che accade nella casa, ricoprendo tale ruolo la grinta e la simpatia che da sempre la contraddistinguono.