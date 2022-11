Orchidee, se le innaffi con questo ingrediente fioriscono 10 volte di più

Innaffi mai le orchidee con questo ingrediente? Ecco come farle fiorire 10 volte di più e renderle ancora più belle.

Non esiste un fiore più elegante e raffinato dell’Orchidea. Sappiamo bene che mantenere viva e rigogliosa una pianta di questo tipo sia difficilissimo, ma con qualche consiglio e dei piccoli trucchetti si potrà avere qualcosa di unico nel suo genere. Per esempio, in pochissimi sanno che un semplice ingrediente l’orchidea fiorirà 10 volte in più del normale. Pronti a capire come fare e attuare subito il sistema? Ecco il segreto dei fioristi.

Caratteristiche delle orchidee

Un fiore che assume tantissimi colori differenti, grazie alle sue origini tropicali. Non è solo una piata elegante, ma anche bellissima e duratura nel tempo se si attuano delle modalità corrette di crescita.

Le tipologie a disposizione sono moltissime, ma nella maggior parte dei casi l’orchidea si presenta con foglie carnose ovali che si allungano in verticale e poi diversi fusti, con fiori che sbocciano numerosi. Questi sono molto piccoli mentre altri possono essere grandi e vistosi.

Non cambia solo il colore ma anche la forma, infatti si possono differenziare a seconda della tipologia madre della pianta. Nella maggior parte dei casi possono essere coltivate in vaso, l’importante è rispettare l’esigenza della pianta in toto.

Come accennato, coltivare una orchidea non è per nulla facile e richiedono un tocco attento e preparato. Non solo, infatti sono piante altamente esigenti ed è l’unico modo per poter godere di meravigliose fioriture durante ogni anno della loro vita. Questa è una pianta da collocare dentro casa durante il mese invernale, scegliendo un luogo lontano dall’aria con molta luce ma non con i raggi diretti del sole. Il posto migliore è il bagno oppure la lavanderia, anche se non sono da meno il soggiorno e la camera da letto ma sempre con altre piante vicine.

Un solo ingrediente per aumentare la fioritura dell’orchidea

Per chi desidera aumentare la fioritura dell’orchidea e averla rigogliosa tutto l’anno c’è un solo ingrediente da usare. Questo è un prodotto che usiamo tutti i giorni ed è sempre in tutte le case: stiamo parlando del latte di mucca.

Il latte vaccino è un tripudio di proteine e calcio, che sono fondamentali per la crescita corretta e per la fioritura intensa delle orchidee. Inoltre le sue proprietà antimicotiche sono importanti per contrastare e combattere le malattie della pianta.

Come fare? Aggiungere un pochino di acqua sul fondo della bottiglia del latte e poi innaffiare generosamente la pianta. È importante che il latte non venga usato in eccesso e puro, perché potrebbe danneggiare il fiore e causare degli odori poco piacevoli.

Per un impiego corretto, alternare sempre l’innaffiatura con l’acqua e quella con il latte. Con una orchidea il metodo fai da te non è assolutamente consigliato: nel caso chiedere consiglio ad un professionista del settore.