Camilla Parker, quel tremendo sgarbo a Lady Diana fa infuriare i sudditi

Camilla Parker non si smentisce mai e gli inglesi non la perdonano: questo sgarbo nei confronti di Lady Diana non è passato inosservato.

Lady Diana e Camilla Parker sono sempre state nemiche e nel loro percorso c’è stato un solo interesse: Re Carlo III. Diana ha sposato quello che ai tempi era solamente il futuro Re e da questa unione sono nati William e Harry. Camilla è sempre stata l’altra donna, per poi diventare la sua compagna, moglie e oggi Regina Consorte. Un gioco del destino particolare e buffo, che la serie The Crown di Netflix sta ripercorrendo nei dettagli destando l’ira dei figli della compianta Regina del Popolo. Camilla ha sempre e comunque gli occhi puntati addosso e il suo ultimo gesto è stato visto come uno sgarbo a Lady Diana.

Camilla Regina Consorte: come la vedono gli inglesi?

Impossibile non associare il matrimonio di Lady Diana e Carlo a Camilla Parker. Lei c’è sempre stata nel cuore del sovrano inglese e l’amore per lei non è mai svanito nel tempo.

Diana è stata la scelta obbligatoria da protocollo, da cui sono nati William e Harry. Il primo che cerca di essere ligio al dovere e vestire i panni di colui che presto sarà il Re Inglese rendendo fiera la madre. Harry è sempre stato ribelle ma ha sempre cercato di fare le cose che la mamma non ha potuto portare a termine, rendendola fiera a sua volta.

Carlo III oggi è Re dopo la morte della Madre Regina Elisabetta e si accompagna alla moglie Camilla Parker. Come anticipato, questo gioco del destino se viene analizzato è strano nonché particolare. Le due donne hanno camminato insieme lungo un binario vicino senza mai toccarsi, nel momento in cui Diana ha purtroppo perso la vita nell’incidente stradale di Parigi tutto è passato nelle mani di Camilla.

La Parker oggi veste il ruolo di Regina Consorte e sembra proprio che gli inglesi non la vedano di buon occhio. È una donna che sa quello che vuole, bacchetta Kate Middleton ogni volta che può e non si perde nemmeno un evento pubblico. La presenza di Camilla è sempre stata un incubo per Diana, ma ora più che mai è in prima linea per supportare il marito e per essere una Regina degna del regno.

Certamente, nessuno dimenticherà mai il passato ma tutti concordano nel dire che questa sia la donna perfetta di Re Carlo III, colei che lui ha amato dal primo momento. Considerando che la storia – agli occhi del mondo – abbia seguito quel famoso binario di cui sopra, Camilla avrà sempre gli occhi puntati addosso.

Per questo motivo basta un gesto e i media puntano in dito contro la Regina consorte: lo sgarbo nei confronti della Principessa del Popolo non è passato inosservato.

Lo sgarbo nei confronti di Lady Diana: il passo falso di Camilla

Tutti ricordano di quanto la principessa Diana amasse la danza, danzare e il balletto. Una disciplina che ha sempre guardato con grande passione: una volta ha ballato pubblicamente con John Travolta, mandando Carlo e la Regina Elisabetta su tutte le furie.

Camilla ha la stessa passione di Diana e ogni volta che può si regala uno spettacolo, così da godere di quest’arte millenaria. Mikhail Baryshnikov è stato accolto a Buckingham Palace da Camilla Parker che per l’occasione ha deciso di sfoggiare un abito blu, con una spilla che ritrae una ballerina di danza classica.

Questo accessorio ha un valore che supera gli 80mila euro, in omaggio all’ospite e alla sua passione di sempre. Un gesto che ha allarmato gli inglesi, vedendolo come uno screzio nei confronti di una donna che ha sempre amato la danza e questo straordinario ballerino.