Orchidea, se la pianti così la pianta cresce e fiorisce molto velocemente

Orchidea, se la pianti in questo modo la tua pianta crescerà sana e forte ma soprattutto avrà una fioritura veloce. Pronta a scoprire il trucchetto dei pollici verdi più esperti? Rimarrai senza parole.

Stai combattendo con la tua orchidea perché non riesce a fiorire come vorresti? Da oggi questo non sarà più per te un problema. Con questo trucchetto la tua pianta crescerà con radici forti e vigorose e soprattutto ti renderà partecipe di uno spettacolo straordinario: la nascita di tanti fiorellini.

Orchidea, come prendersene cura

Tra le piante più vendute al mondo c’è sicuramente l’orchidea. Capita spesso che una persona la regali come simbolo di buon augurio, per inaugurare una casa nuova o semplicemente che la acquisti personalmente perché i suoi colori e i suoi fiori sono uno spettacolo straordinario a vedersi.

Se però è vero che l’orchidea è una delle piante più acquistate, c’è da dire che è anche una di quelle di cui è difficile prendersi cura. Tante volte questi gioiellini verdi finiscono per appassire o ancor peggio per non cacciare fiori.

La mancata fioritura è una cosa però risolvibile se si riservano alle piante in questione amore, cura e tante attenzioni. Innanzitutto, devi sapere che l’esposizione alla luce solare non è sempre la soluzione migliore per avere un’orchidea sana e in salute.

I raggi solari diretti, per esempio, finiscono per bruciare fiori e foglie facendo ammalare la tua pianta. Il consiglio degli esperti è di posizionare il tuo gioiellino in un ambiente caldo e luminoso ma nel quale non vi sia la proiezione diretta dei raggi solari.

Attenzione anche all’irrigazione! Non devi innaffiare la tua orchidea tutti i giorni ma devi imparare a controllare l’umidità del terreno: se esso è abbastanza bagnato, non è necessario che la tua orchidea riceva altra acqua.

Anche la eccessiva irrigazione può farla ammalare e addirittura può bloccare la fioritura. Dopo averti dato questa piccola infarinatura, arriviamo però al momento clou. Oggi ti sveliamo il segreto per far sì che la tua orchidea possa crescere sana e robusta e soprattutto cacciare tanti fiorellini anche rapidamente, in ogni periodo dell’anno. Ecco in che modo dovresti piantarla per ottenere questi risultati.

Il trucchetto degli esperti: se le pianti così, le tue orchidee cresceranno velocemente

Se c’è un problema che lamentano tante persone che hanno in casa una orchidea, è quello della mancata fioritura, un inconveniente questo che può essere risolto solo prestando particolare attenzione al modo in cui avviene il travaso.

Oggi ti sveliamo, a questo proposito, un trucchetto che risolverà per sempre il tuo problema con le orchidee spente e senza fiori. Avrai bisogno di pochi e semplici strumenti per garantire una fioritura rapida e straordinaria alla tua pianta.

Procediamo subito con la spiegazione. La prima cosa da fare quando prendi un’orchidea è quella di non piantarla immediatamente ma di disporla in un luogo fresco e asciutto per una settimana, senza innaffiarla.

Questo è il metodo migliore per evitare che batteri e funghi possano farla ammalare. Con tale tecnica, le radici non marciranno, al contrario. Dopo questo arco temporale, riprendi la tua pianta e rimuovi tutto il terriccio intorno ad essa.

Non preoccuparti se la vedi particolarmente secca o con le foglie opache e non lucenti, è normale che dopo una settimana senza acqua e lasciata in un luogo asciutto o umido, il risultato sia questo.

Procedi poi anche a tagliare le radici danneggiate e anche le foglie secche o raggrinzite. A questo punto lava accuratamente ciò che resta della tua pianta. Procurati un po’ di curcuma in polvere che è una spezia con importanti proprietà antibatteriche.

Essa è in grado di fornire vitamine e sostanze nutritive alla tua pianta aiutandola così ad attecchire rapidamente. Ti basterà metterne soltanto un cucchiaino all’interno di una bottiglia di plastica trasparente.

Aggiungi poi 500 ml di acqua a temperatura ambiente e mescola il tutto. Filtra il contenuto con un colino e versalo in un altro contenitore di plastica trasparente. Con questa soluzione andrai a pulire le foglie che, vedrai, acquisteranno nuovamente colore e lucentezza.

A questo punto, dovrai mettere l’intera radice della pianta in acqua di curcuma e lasciarla lì per almeno 30 minuti, dopodiché tirala fuori e mettila in un’altra bottiglia di plastica trasparente.

Aggiungi 100 ml di acqua in modo che le radici più profonde siano coperte. Vedrai che nel giro di 4 settimane le tue piante cresceranno sane e le sue foglie saranno verdi e lucenti. Ma lo spettacolo più bello sarà questo: spunteranno tanti fiori sulla tua pianta.

Un altro piccolo consiglio per te: attenzione al momento del travaso. Procurati sempre una bottiglia o un contenitore di plastica trasparente ed inserisci all’interno corteccia di pino che aiuterà la tua pianta a continuare il suo processo di crescita. In alternativa, puoi acquistare anche l’argilla che metterai sempre tra le radici.

Visto come è semplice prendersi cura di un’orchidea? A volte basta seguire solo il consiglio dei più esperti. Ti garantiamo che in questo modo la tua splendida pianta fiorirà tutto l’anno.