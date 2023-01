Napoli, non si ferma all’alt e investe un Carabiniere

Grave incidente stradale quello avvenuto questa mattina a Napoli, nei pressi della Stazione centrale di Piazza Garibaldi. Un carabiniere è stato investito da un ragazzo in scooter. Entrambi, ora sono in ospedale.

È successo in Corso Arnaldo Lucci, una delle vie più trafficate della città. Il giovane a bordo del mezzo a due ruote, non si era fermato all’alt.

Napoli: investe un Carabiniere

Doveva semplicemente fermarsi all’alt intimatogli dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri ad un posto di blocco. Ed invece di fermarsi, lui, 18 anni, ha accelerato ed ha investito in pieno il Carabiniere. È successo a Napoli, in corso Arnaldo Lucci, una delle arterie viarie più trafficate della città al mattino, nei pressi della stazione centrale di Piazza Garibaldi.

A bordo del mezzo a due ruote, che stava zig zagando fra le auto imbottigliate nel traffico, per cercare di farsi largo, c’era un 18enne, tale Cristian Romano, originario del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Individuato dai Carabinieri per il suo modo poco consono di guidare nel traffico, gli è stato intimato l’alt, e di accostare.

Ma alla vista degli uomini in divisa, il 18enne ha accelerato ed ha investito in pieno il carabiniere. L’impatto è stato violento. Lo scooter è volato via ed il giovane che era in sella è stato sbalzato qualche metro più in là.

Stessa sorte per il Carabiniere. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118, chiamato dai tanti cittadini che hanno assistito, increduli, alla scena, e sono stati trasportati in ospedale. Il 18enne è ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli Est, mentre il Carabiniere all’ospedale “Pellegrini”.

Il 18enne non si ferma all’alt

I due sono in gravi condizioni in ospedale, ma non in pericolo di vita, mentre sul posto dell’incidente sono in corso degli accertamenti per capire l’esatta dinamica di quello che è accaduto. Entrambi nell’incidente hanno riportato ferite serie che hanno richiesto, ovviamente, il ricovero in ospedale.

Stando alle ultimissime notizie, le condizioni di entrambi i feriti sono in notevole miglioramento. Il 18enne è in stato di arresto con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia del quartiere Stella e, al momento, è piantonato in ospedale, in attesa di poter rispondere alle domande di chi sta indagando sulla vicenda e capire le motivazioni del suo gesto.

Non è il primo episodio accaduto a Napoli dove giovanissimi, a bordo di scooter, non si fermano all’Alt che viene loro intimato dalle Forze dell’Ordine. Mercoledì sera a Barra, zona orientale della città, un 17enne non si è fermato all’alt della polizia e quando, dopo esser stato inseguito, è stato fermato, aveva con sé anche una pistola.

Quando il padre del ragazzo è arrivato al locale commissariato, ha anche inveito contro gli agenti di polizia.