Alessandro Impagnatiello, il barman accusato di aver ucciso – esattamente un anno fa – la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza, ha parlato in aula al processo che lo vede imputato per omicidio.

Alessandro Impagnatiello in aula

A un anno esatto dall’omicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello – killer reo confesso – è stato ascoltato dai giudici della Corte d’Assise di Milano.

“La persona che ero un anno fa non è più quella che sono ora. Oggi sono cambiato. Questo processo mi sta aiutando a mettere a posto dei punti che avevo sparsi, dei tasselli confusi. Sono annegato nel castello di bugie che io stesso avevo costruito”. Con questa parole il barman Alessandro Impagnatiello ha esordito al cospetto dei giudici.

Alessandro Impagnatiello ha ammesso di aver ucciso la compagna, incinta al settimo mese di gravidanza, e di averne occultato il corpo. L’imputato ha ripercorso gli istanti in cui ha accoltellato la vittima. “Sono andato verso la cucina, ho visto un coltello con cui stava tagliando delle verdure. Giulia era andata in soggiorno per prendere un cerotto, perché si era tagliata. Quando è tornata in cucina, mi sono messo immobile alle sue spalle e l’ho colpita al collo. Lei prima si è girata verso di me” così l’imputato ha raccontato gli istanti in cui si è accanito sul corpo della compagna, uccidendo con lei anche il piccolo Thiago, il bambino che Giulia portava in grembo.

Quel pomeriggio, dopo aver incontrato la collega con cui il suo fidanzato aveva una relazione parallela, Giulia comunicò ad Alessandro che la loro storia era terminata e che il bambino, che di lì a poco sarebbe nato, non avrebbe mai conosciuto suo padre. “Cercai di esprimere la mia totale vergogna per quello che era accaduto. Lei mi disse che la relazione era terminata e che quel bambino che da lì a poco sarebbe arrivato, non avrei mai avuto modo di conoscerlo. Così ha distrutto la mia àncora di salvataggio. Feci una doccia per ripulirmi da tutta questa realtà, la distruzione del mio posto di lavoro, della relazione con Giulia e pure della futura paternità.”

Impagnatiello conferma di aver falsificato il test del Dna

A proposito del nascituro, Impagnatiello ha confermato di aver falsificato il test del Dna per convincere la sua amante che il bambino che Giulia portava in grembo non fosse figlio suo.

Questa mattina in aula erano presenti anche i familiari della vittima, ma qualche minuto dopo l’inizio del dibattimento, la madre di Giulia è uscita fuori, visibilmente provata dal racconto dell’imputato.