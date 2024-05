Il matrimonio più costoso al mondo: tutto sulle nozze di Anant Ambani

Anant Ambani, figlio del magnate indiano Mukesh Ambani, sposerà Radhika Merchant con una cerimonia che non ha precedenti: una crociera da Palermo a Portofino con 1200 invitati nel lusso più sfrenato.

I matrimoni tra vip e personaggi del mondo dello spettacolo sono spesso caratterizzati dal lusso sfrenato. Molto spesso assistiamo a celebrazioni in luoghi meravigliosi, dove lo sfarzo regna sovrano e non si bada ovviamente a spese. Non a caso le nozze da sogno sono diventate un cult anche a livello televisivo: basti pensare a programmi come ‘Il castello delle cerimonie’ o ‘Diario di un wedding planner’ che in questi anni hanno riscosso davvero un grande successo. Proprio in questi ultimi giorni è arrivata la notizia che anche una location magnifica come Palermo farà da tappa per uno dei matrimoni più costosi di tutti i tempi.

Stiamo parlando delle nozze di Anant Ambani, che sposerà la sua compagna Radhika Merchant a Portofino. La crociera partirà però da Palermo, dove sbarcheranno tutti gli invitati a bordo di 12 aerei prenotati per l’occasione. I fortunati che potranno prendere parte a questa cerimonia verranno quindi accompagnati al porto, dove troveranno la nave da crociera Celebrity Ascent ad attenderli.

Anant Ambani, nozze da sogno: tutto sulla crociera

Qui si darà inizio alla celebrazione iniziale, per poi muoversi con la nave fino a Portofino (con tappa a Civitavecchia). In tutto gli ospiti di queste nozze da sogno saranno all’incirca 800. L’evento, che prenderà il via il 29 maggio, è ospitato interamente dai genitori di Anant Ambani, il magnate indiano Mukesh Ambani e sua moglie Nita.

Per fare in modo che gli ospiti del matrimonio possano godersi al meglio questo viaggio è stato predisposto uno staff composto da 600 membri: ci sono quindi tutte le caratteristiche per fare in modo che la crociera risulti davvero un’esperienza indimenticabile. A Palermo l’organizzazione è già a puntino: al terminal dello scalo Falcone-Borsellino è stato preparato tutto nel migliore dei modi per accogliere gli invitati.

Il giorno successivo, come accennato, la nave Celebrity Ascent fermerà a Civitavecchia. Per il pranzo del 30 maggio, stando alle indiscrezioni, è stata affittata una delle ville nobiliari più prestigiose della Capitale.

Nella festa pre-matrimoniale si è esibita Rihanna: quanto ha speso la famiglia Ambani

L’arrivo a Portofino sarà solo la tappa finale di un festeggiamento che in realtà è già partito. Lo scorso marzo, infatti, si è tenuta una celebrazione in India, dove si è esibita anche la celebre popstar Rihanna: per garantire la presenza della cantante la famiglia Ambani ha sborsato la bellezza di 8 milioni di dollari.

E non è tutto, perché alla cerimonia di Jamnagar hanno preso parte anche alcuni personaggi famosissimi, tra cui Bill Gates e Mark Zuckerberg.