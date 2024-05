WhatsApp, puoi ascoltare gli audio senza farlo sapere: basta fare così

I messaggi audio su WhatsApp sono certamente una delle migliori caratteristiche dell’app verde. Quello che in molti non sanno è che esistono dei ‘trucchetti’ per ascoltare i vocali in incognito: scopriamo insieme come fare.

WhatsApp è una delle app di Meta che riceve aggiornamenti con più costanza. Questo perché il colosso di Mark Zuckerberg sa bene quanto è importante introdurre sempre migliorie che vengano incontro alle esigenze di una platea di utenti sempre più vasta (circa 2 miliardi di utenti attivi). Negli ultimi tempi abbiamo visto come le innovazioni abbiano contribuito a migliorare l’esperienza con l’app verde: tuttavia le novità non finiscono qui, dato che proprio in questi giorni si fa un gran parlare di un’altra bella sorpresa riservata a coloro che utilizzano abitualmente la celebre piattaforma di messaggistica.

Sappiamo benissimo che una delle caratteristiche di WhatsApp che trovano maggiore riscontro negli utenti è certamente la possibilità di mandare messaggi vocali. Tuttavia questa peculiarità dell’app verde non è amatissima da tutti. Anzi, c’è proprio chi non apprezza particolarmente gli audio e che gradirebbe anche non far sapere agli altri contatti quando si ascoltano i messaggi vocali.

Messaggi audio su WhatsApp: puoi ascoltarli in ‘incognito’

La buona notizia è che ci sono delle modalità per fare proprio questo, ovvero ascoltare gli audio ricevuti su WhatsApp senza che i contatti che li hanno inviati sappiano che li abbiamo ascoltati. Ha parlato di questi trucchetti il sito ‘Opusplayer1.com’, spiegando che tramite queste modalità la propria privacy non verrà intaccata.

Il primo sistema consiste nell’utilizzare la modalità aereo, ovvero quella modalità che solitamente attiviamo quando ci troviamo a bordo di un velivolo. In questo modo, infatti, la piattaforma di messaggistica non invierà all’altro contatto la notifica dell’avvenuto ascolto: pertanto potremo ascoltare il messaggio vocale senza far sapere che l’abbiamo fatto.

Tuttavia, come evidenziato anche da alcuni utenti, non sempre con la modalità aereo si riesce in questo intento: alcuni dispositivi sembrano inviare comunque la notifica alla persona che ha inoltrato il messaggio vocale. Quando? Una volta ripristinata la modalità normale.

Ascoltare messaggi vocali senza farlo sapere: le altre due strade

Fortunatamente esistono anche altri due modi per ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp in ‘incognito’. Lo stratagemma consiste nel creare un gruppo senza nessun altro contatto al di fuori di noi stessi: non appena riceveremo l’audio possiamo inoltrarlo in questo gruppo e ascoltarlo. In questo modo la notifica non arriverà mai alla persona che ha inviato il messaggio audio, dato che non lo avremo ascoltato direttamente dalla ‘fonte’.

Infine si può provare anche con un terzo metodo. Bisogna andare sul Google Play Store e scaricare ‘Opus Player’. Con questa applicazione, infatti, si può ascoltare il messaggio vocale che ci interessa – basta selezionarlo – senza passare per WhatsApp e senza quindi far sapere al nostro contatto che lo abbiamo ascoltato.