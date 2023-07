Omicidio Gigi Bici, Barbara Pasetti condannata a 16 anni

Per l’omicidio di Luigi Criscuolo, trovato morto lo scorso 20 dicembre 2022 nella frazione di Calignano di Cura Carpignano, è stata condannata a 16 anni di carcere Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne.

L’omicidio di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici per via del suo lavoro come commerciante di biciclette, è stato ucciso a dicembre in provincia di Pavia, trovato fuori casa della fisioterapista Barbara Pasetti.

È proprio la donna, dopo sua confessione, ad essere stata condannata a 16 anni di carcere, a processo con rito abbreviato.

Barbara Pasetti condannata a 16 anni per l’omicidio di Gigi Bici

Indagata per omicidio volontario e occultamento del cadavere, nonché per detenzione illegale di arma e tentata estorsione, Barbara Pasetti è stata condannata a 16 anni di carcere.

La donna, dopo la sua confessione mesi fa, è stata arrestata in attesa della sentenza definitiva, arrivata poche ore fa.

Il giudice ha riconosciuto, inoltre, una provvisionale di risarcimenti pari a 100mila euro, per ciascuna delle cinque parti civili.

In aula, durante l’ultima udienza, ha chiesto scusa ai familiari della vittima, spiegando di aver compiuto questo gesto estremo perché aveva paura per la sua incolumità e quella di sui figlio, dopo presunte minacce ricevute da Luigi Criscuolo:

Mio figlio è la mia vita ho fatto tutto per difenderlo. So che mi sono rovinata la vita ma l’ho fatto per mio figlio.

La seconda figlia di Gigi Bici, Katia, ha reagito dopo poco alle parole della Pasetti, dichiarando di non aver bisogno delle sue scuse e che la sua vita è stata rovinata dalla perdita di suo padre:

Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro.

Gigi Bici, cosa è successo tra lui e Barbara Pasetti

Luigi Criscuolo, 60 anni, era noto nel suo paese come commerciante di bici, lavoro per il quale veniva riconosciuto da tutti come Gigi Bici.

L’8 novembre 2022 scompare improvvisamente, senza lasciare traccia, vicenda subito denunciata dalla sua famiglia.

Di Gigi neanche una traccia, il caso diventa mediatico, tutte le televisioni e i giornali ne parlano, gli inquirenti indagano trovando però poche prove.

Dopo più di un mese, il 20 dicembre 2022, il corpo di Luigi viene ritrovato senza vita, davanti alla tenuta di Barbara Pasetti, fisioterapista del luogo.

Dopo diversi interrogatori, la donna confessa confermando i sospetti della procura che aveva già diversi indizi sul fatto che la Pasetti avesse commesso l’omicidio.

Proprio a casa sua è stato commesso il delitto, lì dove viveva con il figlio di nove anni. A quanto pare, Luigi Criscuolo è stato ucciso nel cortile della tenuta, con un colpo di pistola alla tempia, mentre si trovava ancora seduto al volante della sua autovettura.

Prima del ritrovamento del corpo, inoltre, Barbara Pasetti aveva inviato tre richieste di denaro alla famiglia di Gigi Bici, che gli inquirenti hanno poi ricondotto proprio all’indagata.

Il movente è ancora incerto: Barbara Pasetti afferma che la vittima avrebbe richiesto più volte denaro e che l’avrebbe minacciata. Ma gli inquirenti continuano a lavorare per capire di più su tutti i dettagli specifici della vicenda.