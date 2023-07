Invitati ad un matrimonio, ecco quanti soldi mettere nella busta se non partecipi

I soldi sono un regalo sempre gradito, soprattutto se ci si sta sposando. Vediamo quanto mettere nella busta del matrimonio se non si va al ricevimento.

La pratica di regalare soldi agli sposi è comune in molte culture e ha diverse ragioni dietro di essa. Non tutti sanno quanto mettere dentro la busta del matrimonio.

Busta del matrimonio: origini e tradizioni

Spesso non si sa cosa regalare, perciò si regalano soldi. Ciò accade soprattutto quando si è invitato ad un matrimonio quando gli sposi, a volte possono chiedere espressamente la busta. Ma perché si regalano soldi?

Regalare la busta del matrimonio con i soldi agli sposi è spesso visto come un modo per aiutare la coppia a iniziare la loro vita insieme. Il denaro può essere utilizzato per coprire le spese di matrimonio, per stabilirsi in una nuova casa o per affrontare altre spese legate alla vita matrimoniale.

Il denaro permette agli sposi di decidere come utilizzarlo in base alle loro esigenze e preferenze. Potrebbero preferire risparmiarlo per il futuro, investirlo, pagare debiti o soddisfare altre necessità finanziarie.

Inoltre, regalare soldi semplifica il processo di donazione, evitando la scelta di un regalo specifico che potrebbe non corrispondere ai gusti o alle esigenze degli sposi. Inoltre, evita il rischio di ricevere regali duplicati.

I matrimoni possono comportare una serie di spese, come la location, il catering, l’abito da sposa e molti altri dettagli. Ricevere contributi in denaro può aiutare gli sposi a coprire queste spese e ridurre il carico finanziario.

In alcune culture, regalare denaro agli sposi è una tradizione radicata che ha un significato simbolico. Può rappresentare benedizioni, prosperità e auguri di fortuna per il futuro della coppia.

L’importo da inserire se non si partecipa

La busta matrimonio è un’ottima idea regalo. Quanto metterci dentro se non si va al ricevimento?

Se si dovesse partecipare al ricevimento, l’importo della busta dipende dal numero di persone che vi parteciperanno, dalla tipologia di ricevimento. Soprattutto al Sud, si crede che l’importo debba riuscire a coprire almeno il pasto che si consumerà durante il ricevimento.

Naturalmente, sull’importo incide anche il legame di parentela o amicizia. Se non dovessi partecipare al ricevimento ma magari, andare soltanto in chiesa, dovresti comunque fare un regalo alla coppia. Non fare un regalo solo perché non puoi partecipare all’evento sarebbe considerato un gesto di maleducazione.

In questa situazione, l’importo del regalo sarà sicuramente inferiore rispetto a quello che avresti previsto se fossi stato presente al matrimonio. Si può valutare una cifra adeguata per il regalo. Generalmente, si assesta intorno alla metà di quanto avresti speso se fossi stato presente.

Se si tratta di amico o parente vicino che si sposa e non puoi partecipare al matrimonio, potrebbe essere consigliabile regalare una somma di denaro che copra almeno il costo del pranzo o della cena (non meno di 100€).