Nuovo vortice piomba in Italia: piogge e nubifragi arriveranno in queste regioni

Piogge e nubifragi in queste regioni italiane: la primavera non arriva e lascia spazio al nuovo vortice di brutto tempo.

Non sono giorni facili per tutta l’Italia, in particolare per l’Emilia Romagna dopo l’alluvione che ha colpito tutta la regione. Una situazione terribile che ha coinvolto tantissimi abitanti, che ora si trovano senza luce e gas. Le comunicazioni sono interrotte e sono state registrate anche delle vittime. Nel resto dell’Italia la situazione non è positiva, infatti un vortice inatteso ha abbracciato le regioni costringendole sotto la pioggia. Come si presentano le previsioni per le prossime ore?

Piogge e nubifragi in queste regioni italiane

Il quadro del meteo in Italia resta compromesso e l’allerta è alta. L’aria depressionaria è compresa tra il Nord Africa e il Mediterraneo, con l’anticlone che sta fermo sull’Europa settentrionale e l’Atlantico. Questo significa che la fase ha una caratteristica tipica di meteo e temperature autunnali. Un maggio diverso dal solito con anomalie, non inaspettate, ma comunque molto gravi.

Le piogge non hanno concesso alcuna tregua, ma gli impulsi colpiscono l’Italia nella maggior parte delle regioni. Nella giornata di venerdì si è registrato un forte maltempo in Sardegna e in Sicilia, ma nel week end è previsto un nuovo vortice con pioggia e nubifragi. La fase del maltempo sarà ancora più importante, con la circolazione di aria fredda e instabilità che arriva direttamente dalla Tunisia e Algeria.

Il vortice questa volta dovrebbe essere meno intenso ed esplosivo. Tuttavia è previsto un nuovo carico di maltempo che andrà a colpire le Isole e il Sud senza andare a compromettere le zone alluvionate.

Nella giornata di domenica il vortice prende energia dalle correnti, con precipitazioni irregolari e un quadro generico instabile. Nei primi giorni della prossima settimana, ci potranno essere ancora dei rovesci importanti al Sud e Isole. Il mese di maggio sarà comunque protagonista di una instabilità continua, con meteo prettamente autunnale ricco di pioggia e temporali.

Quando arriverà il bel tempo? Le previsioni degli esperti

Impossibile per ora avere una previsione certa, infatti gli esperti attendono maggiori informazioni prima di potersi esprimere. Tuttavia, in generale hanno comunicato che il mese di giugno porterà finalmente l’anticiclone in Italia spazzando via il maltempo e il freddo. Ci saranno pian piano dei miglioramenti e le temperature torneranno a salire, con l’attesa di un bel tempo per il mese di giugno che darà il via all’estate.

Le temperature saliranno nuovamente dai 20° in su a seconda delle Regioni, con bel tempo e sole che darà spazio alle belle giornate. Ovviamente, al momento non è possibile avere un quadro preciso di quanto accadrà ma è comunque è bene evidenziare che sarà solo il mese di maggio carico di maltempo e precipitazioni di varia natura.