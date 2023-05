Il meteo per la prossima settimana, sole o pioggia?

Meteo verso un deciso miglioramento durante la prossima settimana? Dopo un fine settimana che sembra promettere piogge intense e generalizzate, ci si può finalmente aspettare un inizio di settimana caratterizzato da un clima più sereno. Tuttavia, non bisogna lasciarsi ingannare da questa momentanea tregua, poiché la calma non sarà destinata a durare a lungo.

Durante questo fine settimana, precisamente tra il 20 e il 21 maggio, ci aspettiamo condizioni meteorologiche instabili in molte regioni d’Italia. Le previsioni indicano la possibilità di piogge intense e abbondanti in diverse zone del paese. Tuttavia, all’inizio della settimana successiva, sembra che possiamo sperare in un periodo più tranquillo dal punto di vista meteorologico. Nonostante ciò, è importante notare che non si intravede ancora il ritorno dell’anticiclone, il che significa che non dovremmo aspettarci un clima stabile e soleggiato ovunque.

Prospettive meteo

Inizio di settimana con il ritorno del sole al nord. Lunedì 22 maggio, il tempo al Nord sarà principalmente soleggiato, soprattutto sulle pianure e lungo le coste. Potrebbero esserci alcune nuvole sparse sulle montagne, ma non si prevedono fenomeni significativi.

Nel Centro-Sud, ci saranno schiarite lungo le coste adriatiche, mentre altrove ci sarà una nuvolosità variabile più diffusa nel pomeriggio.

Al mattino presto potrebbero verificarsi alcune piogge isolate solo in Sardegna e nell’ovest della Sicilia. Nel corso della giornata, tuttavia, l’instabilità aumenterà e si svilupperanno numerosi rovesci o temporali nelle zone interne e montuose, sia sulla terraferma che sulle isole. Questi fenomeni si esauriranno entro sera.

Previsione delle temperature

Le temperature saranno in aumento, con un incremento più significativo al Nord-Ovest e massime localmente superiori ai 25 gradi nelle regioni settentrionali.

La ventilazione diminuirà, anche se potrebbero persistere brezze settentrionali in Liguria e venti provenienti da ovest nel Canale di Sicilia. I mari meridionali e il Mar Ligure occidentale saranno prevalentemente mossi.

Meteo verso un nuovo peggioramento

Il prossimo martedì, durante le ore centrali del giorno, l’instabilità al Centro-Sud si concentrerà principalmente lungo l’Appennino e sulle montagne della Sicilia, mentre lungo le coste in generale e in Sardegna il tempo sarà più soleggiato.

Nel frattempo, al Nord, si avvicinerà una perturbazione proveniente dall’oltre Alpi, con la possibilità di alcuni rovesci o temporali lungo le Alpi centro-orientali e il passaggio di nubi alte che potranno rendere il cielo velato nella Val Padana.

Le temperature subiranno poche variazioni, con leggeri aumenti nel Sud e nell’estremo Nord-Ovest. I venti saranno deboli ovunque e i mari saranno calmi o poco mossi.

Dettaglio previsionale per martedì

Martedì, quindi, sarà una giornata caratterizzata da una certa variabilità atmosferica, con una distribuzione non omogenea delle condizioni meteorologiche tra le diverse regioni.

Mentre al Centro-Sud ci saranno zone di instabilità localizzate, con la possibilità di temporali soprattutto lungo l’Appennino e sui monti della Sicilia, nelle zone costiere e in Sardegna il sole farà la sua comparsa. Nel frattempo, al Nord, una perturbazione proveniente da oltre le Alpi influenzerà le Alpi centro-orientali, portando con sé la possibilità di rovesci e temporali. Inoltre, il transito di nubi alte renderà il cielo parzialmente velato nella Val Padana.

Nonostante queste variazioni meteorologiche, le temperature rimarranno relativamente stabili, con lievi aumenti nel Sud e nell’estremo Nord-Ovest. I venti saranno deboli in tutto il territorio e i mari si presenteranno calmi o poco mossi.

Che meteo farà in sintesi

In conclusione, martedì offrirà un mix di condizioni meteorologiche diverse in diverse parti del paese, con una tendenza a un tempo più stabile lungo le coste e in Sardegna, mentre le zone montuose del Centro-Sud sperimenteranno un’instabilità più pronunciata. Nel frattempo, al Nord, la perturbazione in arrivo porterà precipitazioni localizzate lungo le Alpi centro-orientali e un cielo leggermente velato nella Val Padana. Tuttavia, non ci saranno variazioni significative delle temperature, e i venti saranno deboli, mentre i mari saranno generalmente calmi o poco mossi.