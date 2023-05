Un lupo, in Abruzzo, ha aggredito un cane e la sua padrona

Oggi un lupo ha aggredito una donna e il suo cane, in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti.

Nadia Terenzi, questo il nome della 56enne, era uscita a passeggio con il suo amico a quattrozampe e sebbene l’animale selvatico sia molto diffuso in queste zone, si tratta comunque di un fatto gravissimo che riporta di nuovo l’attenzione sulle drammaticità della gestione del tema. Da tempo infatti si sente di aggressioni molto peggio di questa, da parte di animali che abitano i boschi, in particolare gli orsi in Trentino. Questi grandi mammiferi sono diffusi anche in Abruzzo ma lo sono di più i lupi, specie protetta che però deve essere tenuta sotto controllo e ci devono essere limiti precisi. Se ne è parlato più di una volta, ora c’è bisogno di misure concrete.

Un lupo ha aggredito una donna in Abruzzo

Una donna di nome Nadia Terenzi, di 56 anni, era a passeggio con il suo cagnolino in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti. Improvvisamente un lupo si è avvicinato aggredendo prima l’animale al guinzaglio e poi la signora, facendola cadere violentemente a terra.

L’animale selvatico era particolarmente e inspiegabilmente aggressivo con il cane e la sua padrona ha provato a salvarlo ma è stata presa di mira anche lei, rincorsa per diversi metri. Alla fine il lupo si è allontanato con il cagnolino fra i denti davanti alla disperazione della donna che non è riuscita a far nulla per salvarlo. Probabile che nella foresta dove l’abbia portato, l’ha divorato. Lungo il percorso della fuga sono state trovate diverse macchie di sangue.

La zona dell’episodio fa parte del Parco Nazionale della Majella e sul posto, dopo l’allarme, sono arrivato i Forestali, i carabinieri di zona, i soccorritori sanitari e l’Ente che si occupa del Parco. Nel frattempo la 56enne è stata portata al Pta di Casoli e poi trasferita al pronto soccorso di Lanciano perché la caduta ha provocato un forte trauma al ginocchio e a un polso. Dovrà essere sottoposta a esami radiologici ma oltre alle ferite c’è il grande dolore della perdita del suo fido compagno.

L’allarme della sindaca

Sul posto anche il vice sindaco Giuseppe Di Nardo e la sindaca Consuelo Di Martino, proprio lei si è fatta portavoce dell’indignazione, espressa con un lungo post sui social.

La Di Martino si è rivolta alla popolazione dicendo:

“Credo che l’esemplare sia da considerare pericoloso perché un comportamento tale è anomalo. raccomandiamo la massima cautela e de qualcuno dovesse avvistarlo è pregato di contattarci subito”.

Anche i veterinari concordano con ciò che ha detto la prima cittadina e affermano che forse si tratta di un animale allontanato dal suo branco per qualche ragione. Questo lo porta a cercare cibo in solitaria, frugando fra la spazzatura o compiendo gesti simili, ai limiti dell’assurdo.

Già una famiglia inglese in questi giorni aveva denunciato una cosa simile, infatti un lupo aveva attaccato un cane ma poi sono riusciti a mandarlo via.

Aleggia la paura in Abruzzo, dove non è così raro ormai trovare secchi dei rifiuti distrutti ma di certo di gran lunga peggiore è andare in giro con la paura di essere aggrediti. Si sta assistendo a un cambiamento ecologico significativo e il responsabile del servizio veterinario del Parco Nazionale della Majella, Simone Angelucci, ha detto che questa rapida evoluzione si sta verificando anche in altre regione e i fatti precedenti lo dimostrano.

“gli animali selvatici si interfacciano sempre di più con gli uomini. da oltre 50 anni l’uomo ha abbandonato i territori, le pratiche agricole e pastorali, questo aveva tenuto gli animali selvatici lontani, ora si stanno riavvicinando”.

In sostanza, di certo non possiamo aspettarci che la fauna selvatica rimanga al suo posto ma possiamo impegnarci per mettere in atto misure concrete per arginare il problema, quelle che ormai i cittadini richiedono da tanto tempo.