Nuovo ricco bonus di 2.500 euro per i nati in questi anni: parte il 6 febbraio

In arrivo il nuovo ricco bonus 2500 euro che spetta ai nati in questi anni: questa interessante agevolazione partirà il 6 febbraio.

Ecco chi sono i beneficiari e quali sono i requisiti necessari per richiedere il bonus 2500 euro. Ecco come fare per ottenerlo. Il Governo Meloni ha previsto una serie di aiuti economici e di agevolazioni alle famiglie italiane colpite dalla crisi economica e dall’emergenza energetica. Finalmente parte il 6 febbraio un nuovo ricco bonus di 2500 euro per i nati in questi anni.

Nuovo ricco bonus di 2.500 euro: a chi spetta?

Il nuovo ricco bonus di 2500 euro è un voucher che viene erogato a tutti i cittadini italiani e comunitari di età compresa tra i 18 ed i 35 anni d’età, che vogliano prendere la patente di guida. Possono accedere a questo ricco bonus tutti coloro che devono prendere la patente di guida e per tutti coloro che devono perfezionare l’abilitazione professionale destinata all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci e di persone.

Il bonus patente non spetta a tutti i cittadini, ma prevede degli importi fino a 2500 euro. Il nuovo bonus patente è utilizzabile fino alla fine dell’anno 2026. il contributo è pari ad 80 punti percentuali delle spese che sono state sostenute per ottenere la patente per la guida dei mezzi pesanti destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto.

Bonus Patente di guida 2500 euro: entro quando deve essere conseguita?

La patente di guida deve essere conseguita entro diciotto mesi dall’emissione del bonus.

Bonus patente: come richiederlo?

Il bonus patente può essere richiesto solamente attraverso la domanda presso la piattaforma dedicata “Buono patenti autotrasporto” sul sito istituzionale del MIT. La piattaforma sarà attiva dal sei febbraio per le autoscuole e per il resto a partire dal 13 febbraio.

Per richiedere il bonus patente di guida è necessario registrarsi sulla piattaforma per procedere all’autenticazione tramite CIE, SPID, CNS. Una volta ricevuto il voucher nell’area riservata, l’utente può utilizzarlo presso tutte le autoscuole accreditate. Questa agevolazione può essere richiesta una sola volta ed è disponibile fino al termine dei fondi stanziati dal Governo.

Bonus Patente 2500 euro: entro quando utilizzarlo?

Il bonus patente di guida pari a 2500 euro può essere richiesto ed utilizzato entro 2 mesi dalla sua erogazione.

Bonus patente di guida: cosa bisogna dimostrare?

Per ricevere il bonus patente di guida è necessario aver compiuto i 18 anni e non aver superati il trentacinquesimo compleanno. È necessario dimostrare di aver sostenuto le spese per il conseguimento della patente di guida. Il voucher patente autotrasporto può essere riconosciuto una sola volta e non ha rilevanza ai fini del calcolo del valore dell’ISEE.

Bonus patente di guida: quali spese copre?

Il bonus patente di guida è valido solo per le patenti conseguite dal 1° luglio 2022 e fino alla fine dell’anno 2026.