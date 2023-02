Se hai una di queste amatissime auto ti stanno controllando il conto: allertano il fisco

Se si è in possesso di una di queste auto potresti essere sotto l’occhio del fisco. Ecco quali veicoli controllano.

Tutti quanti noi per i nostri spostamenti tendiamo a prendere dei mezzi, che siano pubblici o privati, ma per la maggiore questi ultimi sono preferiti per via del fatto di non dover sottostare ad orari e limitazioni.

Quindi, quando acquistiamo un’auto la prendiamo in base alle nostre esigenze e preferibilmente tendiamo a comprare una che rispecchi la nostra personalità o a volte anche solo per sfoggiarla con gli amici.

Auto: ecco quali sono i veicoli che possono dare un all’allarme e avere problemi con il fisco

La scelta deve essere fatta in modo intelligente, in quanto non solo bisogna rispettare l’ambiente, motivo per cui ultimamente sono stati finanziati dei bonus e degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, ma bisogna considerare anche altre esigenze.

Tra queste, ci sono anche le distanze da percorrere, se dobbiamo al giorno fare pochi chilometri non serve acquistare un auto di grande dimensioni e non serve neanche se abbiamo poche persone da portare a bordo.

Diversamente se invece ci spostiamo facendo lunghe distanze e abbiamo una famiglia numerosa si può optare per decidere di acquistare un’auto che riesca a soddisfare le esigenze.

Ma negli ultimi tempi, il fisco sta facendo dei seri controlli sui proprietari di determinate auto, per via del fatto che sono stati finanziati alcuni bonus per chi ha uno stipendio e delle pensioni basse.

Questa fetta di popolazione, presentando la dichiarazione dei redditi, ha avuto così dei bonus da parte dello Stato che gli ha aiutato per venire incontro ad alcune esigenze per via dell’aumento dei costi e per dare una vita dignitosa a queste famiglie.

Cosa accade se si è in possesso di questi veicoli e cosa va a controllare il fisco

Ma col tempo e con vari controlli, si sono verificate alcune irregolarità in quanto gli stessi percettori di questi bonus si sono verificati essere proprietari di alcuni mezzi di trasporto che di certo non costano poco.

Il tutto viene notato per via di alcuni strani movimenti sul conto e di alcuni usi anomali dei bancomat e bisogna considerare che il possesso di un auto costringe anche dei costi di manutenzione e di benzina.

Ovviamente più l’auto è migliore a livello di prestazioni e di marca e di dimensioni, più i costi saranno maggiori e molte volte l’esborso di danaro sarà eccessivo rispetto al tenore di vita del possessore.

Per questo motivo, chi possiede auto d’epoca, caravan, roulotte o veicoli che sembrano essere incompatibili con la dichiarazione dei redditi, potrebbe vedersi essere monitorati dal fisco.

In particolare se c’è un numero di vetture superiore ad una o se la tipologia tende ad essere molto costosa per la sua manutenzione, e questo va a contrastare gli introiti dichiarati il fisco accenderà un campanellino d’allarme.

Quindi, è sempre meglio dichiarare il vero reddito e tendere ad acquistare un auto a seconda delle proprie possibilità economiche e delle vostre esigenze per non incorrere in problemi finanziari molto pesanti.