In un momento di crescente tensione globale gli Stati Uniti hanno voluto precisare che è essenziale il dialogo con la Cina per poter far fronte alla crisi diplomatica in atto e il segretario della Difesa Lloyd Austin ha chiaramente espresso la sua preoccupazione per la scarsa volontà di avviare un dialogo costruttivo mostrata da Pechino.

Il funzionario Usa ha precisato che per affrontare le crisi globali che si stanno presentando a livello internazionale e garantire la sicurezza del popolo ma, soprattutto, è necessario che la Cina affronti le problematiche in essere con gli Usa e soltanto un dialogo diplomatico può evitare nel lungo termine il conflitto. Austin ha parlato al vertice di Shangri-La a Singapore e ha precisato che la comunicazione in ambito della Difesa per quanto riguarda gli Usa, è aperta e mira a rafforzare la stabilità del Pacifico.

Il momento storico attuale denota la grande voglia di collaborazione statunitense contrapposta però a una sorta di gelo nei rapporti, in particolar modo riguardanti questioni militari e di sicurezza. Il vertice di Shangri-La, il più importante sulla sicurezza in Asia, ha messo in luce questa necessità degli Usa e ciò ha sollevato l’attenzione mediatica internazionale.

Le parole del segretario alla Difesa Usa Austin al vertice di Shangri-La

La tensione tra Usa e Cina è aumentata in maniera esponenziale dopo la presa di posizione di Washington che ha chiaramente preso posizione al fianco di Taiwan che è considerata una provincia ribelle da Pechino, il quale ha ripetuto spesso negli ultimi periodi che che nonostante abbia avuto autonomia gestionale nel corso degli anni è parte integrante del territorio cinese e non sarà consentita nessuna intromissione esterna.

Il segretario della Difesa ha sottolineato l’importanza delle linee di comunicazione tra i leader militari di Stati Uniti e Cina per evitare fraintendimenti e calcoli errati che potrebbero portare a situazioni di tensione. Ha affermato che i colloqui tra i due Paesi sono fondamentali per prevenire eventuali crisi o conflitti nella regione asiatica, specificando che discutendo delle problematiche è possibile capire come fare quadrare le difficoltà in atto.

Nonostante le tensioni, Austin ha rassicurato che un conflitto non è né imminente né inevitabile ma ha invitato la Cina a impegnarsi in modo più serio per migliorare la gestione delle crisi nella regione, in particolare in merito ai comportamenti ritenuti pericolosi in mare ma anche nello spazio aereo internazionale. Questo a seguito delle ultime vicissitudini capitate.

Il vertice sulla sicurezza Shangri-La si è svolto, come precisato poc’anzi, in un momento di preoccupazione globale che si è focalizzata sulle attività militari e di sicurezza cinesi in diverse parti del mondo. La Cina ha rafforzato notevolmente la sua presenza militare nel Mar Cinese Meridionale, provocando la preoccupazione di molti paesi della regione, tra cui gli Usa.

In questo contesto, la comunicazione tra i funzionari cinesi e statunitensi diventa ancora più importante per evitare incidenti e conflitti futuri.

Washington ha ribadito che non ha intenzione di innescare un conflitto e ha come priorità non fare evolvere la competizione con Pechino in un conflitto più importante. Nel corso del vertice di Shangri-La ha inoltre invitato la Cina a collaborare in modo più proficuo per migliorare il percorso volto alla gestione delle crisi nella regione dell’Indo pacifico.

Austin ha fatto riferimento ai comportamenti operativi pericolosi in mare o nello spazio aereo internazionale da parte della Cina, sottolineando la manovra azzardata del velivolo militare cinese nei confronti dell’aereo Usa. In questo contesto, la diplomazia e il dialogo rimangono gli strumenti ideali per tentare di appianare le tensioni e mantenere la stabilità.

Il funzionario Usa ha sostenuto che è necessario lavorare insieme per prevenire escalation future. La tensione però sembra essere ancora ben presente e la Cina non pare convinta di lasciarsi alle spalle gli ultimi incidenti diplomatici.

Nella relazione tra Pechino e Washington si sta assistendo ad una fase di profonda divisione su diverse questioni, dalla sovranità di Taiwan alle controversie marittime nel Mar Cinese Meridionale. Austin ha descritto l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia come un esempio di quanto il mondo possa diventare pericoloso se i grandi paesi possono invadere i loro vicini pacifici impunemente.

Ha sottolineato anche l’impegno degli Stati Uniti nel preservare lo status quo a Taiwan e si è opposto ai cambiamenti unilaterali da entrambe le parti. Ha dichiarato che il conflitto non sia imminente è importante proseguire cona deterrenza per mantenere la stabilità.

La Cina si è impegnata in un percorso diplomatico che ha portato i suoi funzionari in Europa, Asia e Medio Oriente e ha chiaramente puntato ad essere una figura chiave nella diplomazia tra Stati. Un chiaro esempio è la mediazione attuata tra Iran e Arabia Saudita, le cui relazioni bilaterali sono state interrotte per sette anni.

Le autorità Usa hanno dichiarato che il loro obiettivo non è quello di cercare conflitti o scontri con la Cina, ma ha anche chiarito che non si lasceranno intimidire dal bullismo o dalla coercizione ma puntano piuttosto alla cooperazione per riequilibrare la delicata situazione.

In precedenza funzionari militari statunitensi hanno affermato che il presidente cinese Xi Jinping ha invitato le forze armate cinesi a sviluppare le proprie capacità e a prepararsi per un’eventuale invasione di Taiwan entro il 2027. Austin ha risposto a una domanda su questo argomento, dicendo che ciò non significa che la Cina abbia deciso di farlo.

Il ministro cinese della Difesa nazionale Li Shangfu ha rifiutato l’invito a incontrare Austin al vertice di Singapore sulla sicurezza Shangri-La.

Sebbene i due si siano stretti la mano a margine della conferenza, come riportato dai media internazionali, non hanno tenuto colloqui dettagliati secondo le informazioni rilasciate dal Pentagono.

Le considerazioni emerse da Washington e orchidea nel dopo il summit a Singapore

Durante il vertice sulla sicurezza Shangri-La, a Singapore, Austin ha invitato il ministro cinese della Difesa nazionale Li Shangfu a un incontro per discutere delle questioni di sicurezza nella regione Asia-Pacifico. Tuttavia, Li ha rifiutato l’invito e i due non hanno avuto colloqui dettagliati.

Nonostante ciò, i due leader si sono scambiati una stretta di mano a margine della conferenza come segno di cortesia. Ma il rifiuto di Li di incontrare Austin evidenzia la complessità delle relazioni bilaterali attuali tra Cina e Stati Uniti e la difficoltà nel trovare un punto d’incontro dove partire per risolvere le tensioni in modo pacifico.

Molti osservatori ritengono che la mancanza di dialogo tra i due paesi possa portare a fraintendimenti e situazioni di tensione che potrebbero portare a conflitti.

Il tema principale degli Usa portato al vertice di Shangri-La è stato sicuramente la promozione di un percorso congiunto tra Pechino e Washington evidenzia chiaramente le problematiche presenti e la conseguente necessità di risolverle per poter puntare a una crescita globale.

Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, ha affermato che la comunicazione tra Cina e Stati Uniti ha portato ad una maggiore comprensione reciproca. Tuttavia, in una dichiarazione inviata via e-mail venerdì, ha criticato gli Usa per cercare di sopprimere la Cina con tutti i mezzi possibili, nonostante l’invito al dialogo.

La dichiarazione ha anche sottolineato che Washington sta continuando a imporre sanzioni a funzionari, istituzioni e società cinesi, il che rende ancora più difficile trovare un terreno comune per risolvere le tensioni tra i due Paesi.

La comunicazione e il dialogo, quindi, tra Cina e Stati Uniti diventano ancora più importanti per evitare fraintendimenti e situazioni di tensione che potrebbero portare a conflitti. Tuttavia, la situazione rimane complessa e richiede uno sforzo continuo per trovare un modo per superare le divergenze e mantenere la pace e la stabilità.

Inoltre, un altro fattore che ha contribuito alle tensioni tra Cina e Stati Uniti è la questione dello spionaggio cinese.

Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di violare la sicurezza nazionale attraverso il furto di proprietà intellettuale e tecnologie sensibili. Ciò ha portato a restrizioni commerciali e sanzioni contro alcune aziende cinesi, come ad esempio Huawei.

La questione dello spionaggio cinese ha generato una forte tensione diplomatica tra i due Paesi, con Pechino che ha negato qualsiasi accusa di comportamento improprio e ha accusato gli Usa di ostacolare la sua crescita economica e tecnologica. Sostenendo inoltre che è in atto una campagna di discriminazione nei confronti del governo cinese per poter minare il percorso di crescita della Cina.

La questione spionaggio e sicurezza nazionale hanno reso ancora più complesse le relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti, richiedendo una maggiore attenzione alla comunicazione per evitare ulteriori tensioni.

La Cina ha risposto alle dichiarazioni statunitensi sostenendo che sono state fatte diverse affermazioni errate da Austin e si è contrapposta duramente alle parole delle autorità Usa. Pechino ha sostenuto inoltre che non è corretto che la questione Taiwan venga discussa energicamente da altri Paesi e che non è consono che venga detto alle autorità cinesi come devono muoversi in merito a questioni ritenute strettamente interne.