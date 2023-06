Addio alle cimici in giardino, altro che insetticidi chimici: così svolazzano subito

Vuoi dire per sempre addio alle cimici in giardino? Ecco la soluzione che ti permetterà di sbarazzarti degli insetticidi chimici. Devi procurarti questi ingredienti.

Le cimici sono insetti fastidiosissimi che attaccano le piante procurando loro danni talvolta irreparabili. Come sbarazzarsi di esse definitivamente? Con questa ricetta naturale non avrai più bisogno di acquistare alcun insetticida.

Addio alle cimici in giardino: così puoi prenderti cura delle tue piante

Le cimici verdi che anche d’estate, soprattutto se si vive in campagna, finiscono per invadere le nostre case, sono insetti disgustosi a vedersi per noi ma non pericolosi per la nostra salute.

Non sono invece per nulla innocui quando si parla di piante e natura. Piccole, verdi e con un cattivo odore se schiacciate, esse si attaccano alle foglie non solo succhiando la linfa delle piante ma fungendo anche da veicolo per batteri e virus che portano a fitopatie importanti.

Queste ultime, a loro volta, possono alterare la crescita di una specie, impedire la fruttificazione o fioritura e nella peggiore delle ipotesi porre anche fine al ciclo vitale di una pianta.

Le Nezare Viridule, questo il loro nome scientifico, per via del loro colore verde che le distingue da tutti gli altri insetti, spesso si mimetizzano con il fogliame e diventa dunque difficile identificarle.

Il loro corpo piatto e schiacciato poi, fa in modo che esse possano nascondersi in ogni parte della pianta passando inosservate. A non passare inosservati sono invece i danni che questi insetti possono portare alle piante del nostro giardino.

In agricoltura, le cimici si considerano come parassiti per nulla innocui e di cui è necessario sbarazzarsi. Esistono diversi rimedi per porre fine al problema. Tanti gli insetticidi che puoi trovare nei vivai o nei negozi specializzati che però contengono spesso sostanze chimiche.

La tecnica di cui vogliamo parlarti oggi ti consentirà di creare una ricetta semplicissima. Con questi 2 ingredienti puoi definitivamente dire addio alle cimici in giardino.

La ricetta naturale per sbarazzarti delle cimici

Se le cimici attaccano le piante è davvero un problema grave. Spesso si sottovaluta il pericolo che questi insetti rappresentano per le nostre piante. Ciò di cui dovresti preoccuparti maggiormente è soprattutto il fatto che esse sono resistenti anche a pesticidi e insetticidi piuttosto potenti.

Come fare dunque se le cimici attaccano le piante del nostro giardino? Controllarle in un ambiente domestico è più semplice ma in un orto o spazio verde la situazione si complica.

Fortunatamente esistono dei rimedi naturali che ti aiuteranno a dire davvero addio alle cimici in giardino. Per realizzare il tuo insetticida non chimico devi procurarti solo 2 ingredienti: il lievito in polvere e l’acqua.

Versa una bustina di lievito in polvere in un litro di acqua. Attendi che la reazione tra i due elementi sia conclusa e trasferisci la tua soluzione in un nebulizzatore assicurandoti che il lievito si sia completamente sciolto in acqua.

Puoi ora spruzzare questa miscela sulle foglie e sul terreno delle piante del tuo giardino: le cimici si allontaneranno una volta per tutte. Con questo rimedio potrai salvare le tue piante dall’attacco di questi insetti pericolosi.

Il lievito, che ha delle proprietà naturali in grado di stordire le cimici ed evitarne il ritorno nel tuo giardino, non è però l’unica soluzione naturale a questo problema.

Altri rimedi ecologici per allontanare questi insetti

L’invasione delle cimici si può tenere sotto controllo anche grazie ad altri ingredienti, tutti rigorosamente naturali. Sapevi per esempio che anche con l’aglio puoi creare un insetticida ecologico?

Devi frullarne uno spicchio in un litro di acqua bollente e lasciare macerare la preparazione in frigorifero per una settimana. Poi, trascorsi 7 giorni, filtra la soluzione in uno spruzzino e bagna le tue piante con questa miscela: l’odore dell’aglio è così sgradevole per le cimici che svolazzeranno via subito dal tuo giardino.

E della farina fossile ne hai mai sentito parlare? La puoi trovare nei negozi di giardinaggio. La posologia varia a seconda dell’infestazione da controllare. Basta generalmente in piccola quantità di questo prodotto sempre naturale al 100%, per sbarazzarti delle cimici.

Altro consiglio molto utile per contrastare l’attacco delle cimici: esse non tollerano gli odori forti e pungenti. Potresti dunque realizzare delle soluzioni a base di rosmarino, basilico o salvia. In questo modo ti assicurerai che le cimici non si avvicineranno mai più al tuo giardino.

Ora che hai appreso come realizzare dei bioinsetticidi naturali, potrai dire per sempre addio alle cimici in giardino. Se ti accorgi che le tue piante sono state attaccate da questi insetti, oltre ad utilizzare uno dei rimedi sopra indicati devi fare anche un’ulteriore operazione. Quale?

Devi procedere immediatamente a recidere le foglie malate, morsicate o che hanno cambiato aspetto e colore. Pulisci anche il terreno dalla materia organica in decomposizione che sicuramente circonderà la tua pianta.