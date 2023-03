Carolina di Monaco inarrestabile, il brutto gesto a Charlene fa infuriare i sudditi

Un brutto gesto di Carolina di Monaco nei confronti della cognata Charlene sta facendo arrabbiare i sudditi. Cosa sta succedendo.

Carolina di Monaco avrebbe fatto un brutto gesto a Charlene di Monaco per via del Ballo della Rosa.

Cosa c’entra il Ballo della Rosa

I magazine di tutto il mondo stanno riportando un’incredibile notizia che riguarda il brutto gesto che Carolina di Monaco avrebbe compiuto nei confronti di Charlene di Monaco.

Le ragioni del gesto sarebbero riconducibili alle circostanze che si sono create per via del Ballo della Rosa. Il Ballo della Rosa è un evento che si è tenuto lo scorso sabato, 25 di marzo, presso la Salle des Etoiles dello Sporting Montecarlo.

Ogni anno, l’evento accoglie numerose personalità provenienti da ogni angolo della terra. Viene scelto un tema e deve essere rispettato da tutti i partecipanti, soprattutto personaggi della musica noti a livello internazionale.

A introdurre per la prima volta l’evento in questione è stata la Principessa Grace nel lontano 1954. Da quando la principessa è scomparsa, si continua a organizzare l’evento, durante il quale vengono anche raccolti dei fondi per aiutare i bambini che vivono in condizioni precarie.

Tra i partecipanti di quest’anno, vi sono stati anche i reali Andrea, Pierre, Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover. Charlene di Monaco, invece, è mancata ed è proprio quest’assenza che ha fatto arrabbiare i sudditi.

Carolina di Monaco, il brutto gesto a Charlene

L’assenza di Charlene di Monaco dal Ballo della Rosa non è affatto passato inosservato ai sudditi e a tutti i fan della donna. In base ad alcune indiscrezioni che stanno circolando, Charlene non sarebbe potuta andare al ballo proprio per volere della cognata Carolina di Monaco.

Da molti anni ormai si susseguono le voci che vorrebbero le due donne in crisi per differenze caratteriali che sembrano davvero incolmabili. In particolare, sarebbe Carolina a ritenere sgradevoli i comportamenti di Charlene.

Una delle cose che Carolina non avrebbe ancora accettato è il ruolo da First Lady del Principato assunto da Charlene. Come conseguenza di questo distacco, le due donne si sarebbero anche divise i compiti istituzionali.

Charlene sarebbe oggi responsabile della Croce Rossa e Carolina l’organizzatrice del Ballo della Rosa. Proprio per questo, starebbe a Carolina decidere chi invitare all’evento e quest’anno avrebbe deciso di non invitare la cognata.

L’assenza di Charlene di Monaco dal Ballo della Rosa si è fatta notare ed è stata riportata dai tabloid di tutto il mondo. Alcuni non volevano credere che non fosse presente per volere della cognata e hanno pensato che magari stesse male a livello di salute.

Il giorno dopo, però, il 24 di marzo, Charlene e Alberto di Monaco hanno partecipato assieme alla undicesima edizione del Premio Monte Carlo – Donna dell’Anno, che si è svolto presso l’Hôtel Hermitage.

I fan della donna non hanno potuto non notare che Charlene stesse in gran forma. Quindi l’unica ragione per la quale la donna non avrebbe partecipato al Ballo della Rosa sarebbe il mancato invito da parte della cognata.