USA, morto un 14enne per la sfida “One Chip Challenge” su TikTok

Un ragazzo di 14 anni è deceduto dopo aver partecipato ad una challenge di TikTok. La challenge prevedeva di mangiare una delle patatine più piccanti al mondo senza ingerire, in seguito, né bibite né altro cibo, vince chi resiste più a lungo.

Questo patatina però è consigliata solo al consumo di un pubblico adulto e la stessa azienda, nonostante promuova la challenge, ha chiaramente messo degli avvertimenti sulla confezione indirizzati ai consumatori. Harris Wolobah è il ragazzo che venerdì scorso ha partecipato alla sfida, morendo poche ore dopo nella sua abitazione.

Muore a 14 anni per aver mangiato la patatina più piccante al mondo

Tragedia negli USA, dove un ragazzo di 14 anni, studente e atleta modello, è morto a causa di una sfida lanciato su TikTok. Il suo nome era Harris Wolobah e potrebbe essere la prima vittima di questa nuova sfida che sta spopolando sul social network.

Il nome della challenge è “One Chip Challenge” e la sfida è a chi resiste di più dopo aver consumato una tortilla chip, di un determinato marchio di patatine in commercio dal 2016, considerata la più piccante in vendita.

La challenge è stata lanciata lo scorso anno ed ha riscontrato moltissimo successo tra i giovani portando non pochi problemi e preoccupazioni. I genitori americani si sono dovuti confrontare con le conseguenze di questa challenge, che troppo spesso ha colpito i giovanissimi.

Nausea, malori, svenimenti, problemi respiratori sono solo alcuni dei sintomi che i ragazzi hanno riportato dopo aver partecipato alla sfida, che molto spesso si è svolta all’interno dei plessi scolastici americani.

Ad essere particolarmente interessati da questo nuovo trend sono stati gli stati del Texas e della Louisiana dove oggi le patatine, che sono prodotte da Paqui, sono considerate un pericolo pubblico.

Ora la sfida ha portato al primo decesso che ha riguardato il 14enne Harris Wolobah. Il ragazzo è un afroamericano residente a Worchester che si trova in Massachusetts.

Tutto ha avuto inizio lo scorso venerdì quando sua madre ha ricevuto una chiamata di emergenza da parte della scuola perché suo figlio presentava dei forti dolori allo stomaco.

Il ragazzo è stato preso dalla madre e portato a casa perché in un primo momento, dopo aver accusato i forti dolori di stomaco, si sarebbe sentito meglio.

Nel pomeriggio di venerdì però, quando stava per uscire di casa per recarsi alle selezioni scolastiche per il suo sport preferito, il basket, il ragazzo ha accusato dei nuovi malesseri.

Si è sentito male e nel giro di pochi minuti è morto. Sul corpo verrà eseguita l’autopsia per determinare le cause del decesso, ma da una prima ricostruzione dei fatti la causa della morte è proprio da ricercare nella sfida di TikTok.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, in quella giornata, Harris aveva mangiato a scuola una patatina piccante per partecipare alla sfida. La patatina gli era stata fornita da un compagno di classe.

La stessa famiglia ha confermato queste informazioni. La scuola dove si è verificato l’accaduto è corsa hai ripari e ha messo al bando questa tipologia di patatine.

In cosa consiste la challenge

La sfida di TikTok è promossa dalla stessa azienda che produce queste patatine. Ogni partecipante è invitato a consumare la patatina e a resistere più a lungo che può senza mangiare altro o bere qualcosa.

Generalmente lo standard è di 1 minuto di resistenza, c’è chi è arrivato anche a cinque e in qualche raro caso eccezionale si è toccato un’ora. In quest’ultimo caso si viene definiti dei veri “Predator” ossia predatori.

La patatina è prodotta con due delle spezie più potenti in circolazione e sono il Naga Viper Pepper e il Carolina Reaper Pepper. Quest’ultimo è considerato il prodotto più piccante presente al mondo mentre l’altro è considerato il secondo più piccante.

Le patatine sono vendute in una confezione che presenta un teschio colorato e viene regolarmente venduta sul marketplace di Amazon dal 9 agosto.

Sia sul web dell’azienda produttrice che sulle buste delle patatine sono presenti diverse avvertenze che mettono in guardia i consumatori. Si avvisa infatti che non si può mangiare il prodotto se si è sensibili ai prodotti speziati, se si ha un’allergia al pepe o problemi di salute di vario genere.

C’è inoltre un avviso a richiedere assistenza medica immediatamente se si presenta nausea, problemi respiratori o svenimenti. Il prodotto è consigliato solamente per gli adulti.

Harris però, come tanti dei partecipanti, era solo un giovane ragazzo di 14 anni, oggi questa sfida su TikTok ha ottenuto miliardi di visualizzazioni.