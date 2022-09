Noemi e Totti scoop, la prima apparizione insieme: beccati così a Sabaudia | FOTO

By

Sembra proprio che di Francesco Totti e di Noemi Bocchi continueremo a parlarne anche a settembre. Vediamo perché.

Finalmente, dopo tanti pedinamenti, sembrerebbe che Noemi e Totti siano usciti allo scoperto.

Totti e l’amante

Sembrerebbe che Totti abbia iniziato a frequentare Noemi Bocchi ben prima che la separazione con Ilary diventasse ufficiale. Conosciuta ad un torneo di padel, avrebbe iniziato a frequentarla nell’ottobre/novembre del 2021.

A smascherarlo, stando alla rivista di Alfonso Signorini Chi, sarebbe stata proprio la figlia più piccola della Blasi e Totti. La bambina avrebbe raccontato alla madre di aver iniziato a frequentare i figli di Noemi. Perciò, lei avrebbe ingaggiato degli investigatori privati per smascherare il marito.

La relazione sembrerebbe molto solida anche perché lui sarebbe stato visto uscire dalla casa della Bocchi qualche sera dopo l’annuncio della separazione con la Blasi. Ci sarebbe passato anche dopo e, inoltre, Noemi ha preso casa vicino Sabaudia, per trascorrere le vacanze quanto più vicina possibile a Totti.

I due sono stati molto attenti a non farsi scoprire, per lo meno fino a questo momento. Si vocifera, infatti, che entrambi stiano aspettando la firme delle carte di divorzio da parte della Blasi per poter finalmente ufficializzare la loro relazione.

Il divorzio, però, si preannuncia più complicato del previsto. Un primo accordo sarebbe quello di lasciare i figli a vivere a Roma, nella villa all’Eur. Mentre loro, per stare vicini ai figli, dovrebbero fare la spola. Una cosa piuttosto complicata, soprattutto se si tiene conto del fatto che Ilary Blasi ha in mente di volersi trasferire a Milano.

Il video che li smaschererebbe

Sembrerebbe, infatti, che dopo tanti appostamenti, qualcuno sia finalmente riuscito ad immortalare Noemi ed il Pupone insieme. Le uniche ipotesi in cui i due si potrebbero essere visti nel corso dell’estate sarebbe a bordo di una barca al largo su cui Noemi sarebbe stata portata, prelevata direttamente dalla spiaggia.

Il video sarebbe stato girato a Sabaudia ed è diventato virale grazie a TikTok. Nei fotogrammi vengono mostrate due persone nelle acque di Sabaudia, riprese con lo smartphone da un bagnante.

Le due persone in mare sono riprese in lontananza. Proprio per questo motivo, è difficile dire se si tratta proprio della coppia del momento. Intanto, si preannuncia certamente un autunno rovente sul fronte dell’ex calciatore della Roma.

Insomma, dopo mesi trascorsi nel riserbo quasi più assoluto i due avrebbero potuto commettere un passo falso e mostrarsi sulla spiaggia, negli ultimi scampoli d’estate.