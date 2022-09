L’Inter sfida il Bayern Monaco, Onana titolare!

Manca sempre meno all’esordio ufficiale dell’Inter in questa edizione della Champions League, i nerazzurri questa sera ospiteranno il Bayern Monaco nel primo match di un girone complicatissimo dove Lautaro e compagni sfideranno anche Barcellona e Viktoria Plzen



In un San Siro tutto esaurito l‘Inter proverà a iniziare al meglio la sua avventura nel girone senza dubbio più equilibrato e difficile della Champions League.

Sulla carta i nerazzurri partono nettamente sfavoriti per il passaggio del turno com Bayern Monaco e Barcellona che sembrano avere qualcosa in più ma Simone Inzaghi si è detto fiducioso ed ha caricato l’ambiente in vista di questa super sfida.

Anche quest’anno il Bayern Monaco partirà con i favori del pronostico e, con ogni probabilità, lotterà fino alla fine per vincere la Champions League.

I bavaresi hanno perso Robert Lewandowski (andato proprio al Barcellona) ma potranno contare sulla velocità e la tecnica di Sadio Manè, assoluto colpo del mercato estivo dei tedeschi.

Contro il Bayern Monaco l’Inter lancia Onana dal primo minuto

Dopo la brutta sconfitta subita nel derby ed un inizio di stagione per nulla positivo, l’Inter di Simone Inzaghi ha voglia di riscatto e contro il Bayern Monaco cercherà di disputare una grande partita provando a regalare una gioia ai propri tifosi.

Assente Romelu Lukaku, accanto a Lautaro Martinez agirà Edin Dzeko che già con il Milan ha dimostrato una buonissima condizione fisica ed è pronto per questa super sfida di Champions League.



La vera novità dell‘Inter sarà tra i pali con Samir Handanovic che siederà in panchina per fare spazio ad Andrè Onana che dunque farà il suo esordio ufficiale in maglia nerazzurra in una delle sfide più difficili della stagione.

Confermata la difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni con Brozovic, Barella e Chalanoglu a comporre il centrocampo.

Sulle corsie laterali agiranno Denzel Dumfries e Robin Gosens con il tedesco chiamato a riscattarsi dopo una stagione fin qui molto complicata.

Poche novità nel Bayern Monaco che si schiererà con il solito 4-2-3-1 con Neuer in porta, Pavard, De Ligt, Lucas Hernandez e Davies in difesa, Kimmich e Sabitzer in mediana a supporto del super attacco composto da Coman, Muller, Gnabry e Sadio Mane.

Lo spettacolo è garantito e l‘Inter proverà a fare una grande partita davanti ai propri tifosi per giocarsi fin da subito le proprie chance nel girone più complicato di questa edizione della Champions League.