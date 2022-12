Letizia di Spagna, scoop da palazzo reale: “È il figlio segreto del Re” | FOTO

Filippo, il marito di Letizia di Spagna, potrebbe non essere l’unico figlio del Re. Vediamo perché e lo scoop che sta interessando il paese.

La moglie del re di Spagna è nota per essere progressista e moderna ma stavolta lo scoop non riguarda lei ma suo suocero.

Letizia di Spagna: suo marito potrebbe avere un fratellastro

Moderna, progressista e sempre alla moda, Letizia di Spagna, ex giornalista, è stata in grado di far vivere al mondo intero, con le sue nozze reali, una favola moderna. La sovrana, con il suo savoir faire, è stata in grado di far avvicinare alla monarchia anche i più giovani.

Sempre sotto i riflettori per le sue scelte stilistiche, Letizia di Spagna è famosa anche per non rispettare sempre l’etichetta in quanto ad abbigliamento. Spesso e volentieri, infatti, ha preferito lasciare a casa la mantiglia tradizionale in favore del capo scoperto, anche in occasioni molto formali.

Stavolta, però, i riflettori non sembrerebbero essere puntati su di lei quanto su Juan Carlos che potrebbe avere un nuovo figlio segreto. Vediamo perché.

Un figlio segreto

Il Re Juan Carlos si è ritirato dalle scene ufficiali reali sin dal 2019. A quel punto, a succedergli ci ha pensato il principe Filippo. In realtà, la scelta del Re, anche se sembrava volontaria, in realtà la questione era ben diversa: non aveva dichiarato milioni di euro, rifugiandoli in paradisi fiscali.

Stando a quanto è stato sempre scritto sulla stampa scandalistica spagnola e mondiale, il re ha sempre avuto due punti deboli. Uno riconducibile al denaro, l’altro le donne. Quest’ultimo aspetto è stato descritto dalla stampa come una vera e propria incontinenza sessuale, tanto che, nel corso degli anni, sono state tante le indiscrezioni circa i figli illegittimi che il re potrebbe aver lasciato lungo il suo lungo percorso di amatore.

In particolare, uno terrebbe in scacco il re, ciò farebbe, dunque, ben pensare che Filippo non sia l’unico. Il figlio illegittimo del re e possibile cognato di Letizia di Spagna si chiama Albert Sola e fa il cameriere a Girona e che, per sembianze, assomiglierebbe in tutto e per tutto all’ipotetico fratello.

Per il momento, tra i figli illegittimi, a causa di un processo, il re ha riconosciuto soltanto una donna Delphine Boël. Albert, però, non si arrende e molti dettagli della sua vita farebbero pensare che sia davvero il figlio del re. Appena nato, infatti, venne abbandonato davanti una casa de Madernidat. Venne tirato su in affidamento da una coppia di Ibiza che riceveva un sussidio misterioso di 900 pesos che, per l’epoca, erano una cifra considerevole. Che ci fosse stata la mano della monarchia?

Intanto, si crede che il giovane nipote del re del Belgio Joachim, sia il figlio illegittimo di Juan Carlos ma semplicemente perché ha i suoi stessi vizi: soldi e donne. Nel 2020, viaggiò in piena pandemia da Bruxelles a Cordoba semplicemente per partecipare ad una festa insieme alla fidanzata.