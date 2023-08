Neonato abbandonato vicino a un cassonetto dei rifiuti a Taranto, salvato da una passante

Il piccolo, nato qualche ora prima del ritrovamento, è stato trasferito al Santissima Annunziata di Taranto.

A trovare il neonato, avvolto in un sacchetto verde e in una coperta, è stata una residente che – questa mattina – intorno alle 7, è scesa per buttare l’immondizia e ha sentito i pianti del piccolo. Immediatamente ha allertato la polizia, giunta sul posto in pochi minuti. Il neonato è apparso in buone condizioni di salute, come confermato anche dai sanitari del nosocomio pugliese che si stanno occupando di lui.

Intanto i militari stanno visionando le immagini presenti in zona, per cercare di risalire all’identità della persona che ha abbandonato il piccolo in strada.

Neonato abbandonato in strada a Taranto

Accanto al piccolo, come riferisce Tgcom24, c’era anche un peluche. Stando a quanto riportano i sanitari del nosocomio pugliese, il piccolo – che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato – sta bene. Le sue condizioni generali sono molto buone. La madre però rischia di avere una emorragia se non assistita in maniera adeguata.