Brillante idea di riciclaggio: come creare una bambola

Quante volte ci capita di avere del materiale in casa e non sapere cosa farne. Addirittura, ci viene in mente di buttarle, ma con poco si possono realizzare delle cose stupende.

Siamo quasi certi che non esista una casa in cui non vi siano oggetti pronti per essere cestinati. Molto spesso, ritiriamo in una scatola con il pensiero che un giorno potrà servire, ma questo giorno non arriva mai. Certo, ciò che ci viene in mente è quello di buttare tutto, ma con un po’ di impegno si possono riciclare e inventare qualcosa di straordinario.

L’idea strabiliante di creare qualcosa di nuovo

Facendo ordine in casa, ci sarà sicuramente capitato di trovare scatole o buste contenenti oggetti dimenticati da chissà quanto tempo e soprattutto che ci evocano la pattumiera nell’immediato. Tuttavia, oltre ad essere un peccato sono anche soldi che vengono sprecati ed è per questo che con un po’ di immaginazione e creatività si possono fare cose incredibili.

Questi oggetti, creati con le proprie mani potrebbero essere anche impiegati come regali o presenti da fare a qualcuno a cui vogliamo bene. Sul web circola un video molto interessante di come creare una bambolina con alcuni semplici oggetti avanzati o dismessi e con un briciolo di manualità e creatività. Ecco una bella idea da cui prendere spunto per ricreare una bambola.

Come creare una bambola con materiale di recupero

Viviamo in un’epoca in cui si preferisce comprare e comprare, piuttosto che riciclare e fare qualcosa con le proprie mani. Oggi vedremo come sia possibile creare una bambolina con pochi oggetti e con un pizzico di fantasia. Per prima cosa ci servirà un pezzo di feltro lungo 9 cm e alto 6 e un tubicino di plastica. Quest’ultimo dovrà avere la forma cilindrica e non tanto lungo.

Con la colla a caldo andremo ad attaccare il feltro al pezzo di plastica sia in cima che in basso in modo da avvolgerlo completamente. Incolliamo quindi il feltro alla parte già incollata. Successivamente andremo a prendere due pezzi di stoffa: uno con dimensioni 25×6 cm e l’altro 35×3 cm con i quali andremo a ricreare la gonna della bambola. I due pezzi andranno infine cuciti tra loro.

Un altro elemento da aggiungere sarà quello di un pezzo di pizzo della lunghezza di 40 cm che andrà cucito lateralmente e i bordi. Anch’essa andrà a completare la gonna della bambola. Una volta assemblati i vari pezzi di stoffa li andremo a cucire nel pezzo di plastica ricoperto dal feltro che fungerà da corpo della nostra bambola.

Con un altro pezzo di pizzo andremo a ricreare la parte di sopra della gonna. Prendiamo poi un cordoncino di cotone di 42 cm che utilizzeremo per ricreare le gambe della bambilina. Infatti, dovremo fare due nodini alle estremità per ricreare i piedi. Il resto invece, dovremo infilarlo nel buco del corpo e spingerlo verso l’alto.

Per completare il vestito uniremo nella parte alta del corpo un altro pezzo di pizzo che andrà ad abbellire il vestito. Come finiremo la nostra bambola con i pezzi di recupero?

Bambolina con pezzi di recupero, il finale

Andiamo a terminare la bambolina con due pezzi di corda di cotone di 11 cm l’uno che ci serviranno più avanti. Con un pezzo di stoffa color carne andremo a creare un cerchio che cuciremo al fine di contenere del cotone per ricreare il viso. Quando lo avremo riempito a sufficienza, lo chiuderemo con del filo. Passiamo poi ai capelli che andremo a crearli con del filo più spesso del colore che preferiamo.

Dopo aver ricreato l’acconciatura che più ci piace, le andremo ad attaccare un ornamento sui capelli che più ci piace, che sia un cerchietto o un fiorellino. Con una penna apposta per i tessuti, ovviamente a punta fine, andremo a disegnare gli occhi, il naso e la bocca. La testa la attaccheremo in cima con la colla a caldo e anche i cordoncini che abbiamo utilizzato prima li uniremo, sempre con la colla, al corpo per ricreare le braccia.

Insomma, da come abbiamo visto, con oggetti che non usiamo più e con un pizzico di fantasia si possono fare cose bellissime.