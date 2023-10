Arrestata la madre del neonato abbandonato in strada a Osilo, è accusata di tentato omicidio

La 29enne avrebbe partorito questa notte in casa, dove vive con i genitori e i nonni, dopodiché – scesa in strada – avrebbe lasciato il piccolo, appena nato, sotto un’auto parcheggiata.

Arrestata la mamma del neonato abbandonato a Osilo

È in stato di arresto la 29enne che questa mattina all’alba ha abbandonato il figlio appena nato a Osilo, Sassari. La donna – una 29enne del posto – è accusata di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito finora, la giovane avrebbe partorito in casa questa mattina all’alba, poi – scesa in strada – avrebbe lasciato il figlio appena nato sotto un’auto parcheggiata. Ad accorgersi di quanto stava succedendo sarebbe stata la nonna della 29enne (la giovane vive in casa con i nonni e i genitori). L’anziana avrebbe sentito un trambusto, scesa in strada ha notato il neonato adagiato sotto un’auto parcheggiata e ha immediatamente allertato i soccorsi. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni generali sono buone, nonostante abbia rischiato l’ipotermia. I familiari della 29enne – già ascoltati dagli inquirenti – hanno riferito di non sapere nulla della gravidanza della giovane, che è ora piantonata dai carabinieri in ospedale.