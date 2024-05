Scontro fra auto sulla A9, sei feriti: 12enne in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto questa mattina sull’autostrada A9 dei Laghi tra le uscite di Fino Mornasco e Lomazzo, in provincia di Como.

Sei sono le persone rimaste ferite, tra cui anche un ragazzino di 12 anni, che è stato soccorso con l’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale di Bergamo. La dinamica dell’incidente è tuttora oggetto di indagine. La notte scorsa un altro grave incidente si è registrato a Bosco di Sona, nel veronese. Un’auto – con a bordo una coppia di coniugi – è finita contro un albero e poi ha preso fuoco. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

Incidente sull’A9: sei feriti

Grave incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A9, a Fino Mornasco, in direzione Milano. Due auto si sono scontrate frontalmente nel punto in cui c’è uno scambio di carreggiata. Sei persone sono rimaste ferite. Tra loro una ragazza di 16 anni e un ragazzino di 12, che versa in gravi condizioni ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo.

Il dispiegamento dei soccorsi è stato notevole, con tre ambulanze, l’automedica e l’elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale che sono intervenuti sul posto. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni a causa dell’incidente, e le code hanno causato notevoli disagi agli automobilisti. Poco dopo le 11 l’autostrada è stata riaperta.

La dinamica dell’incidente sarà oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Incidente a Verona: morta una donna, grave il marito

Un altro grave incidente si è registrato intorno alla mezzanotte di giovedì a Bosco di Sona, provincia di Verona. L’auto su cui viaggiava una coppia di coniugi è sbandata, per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro un platano lungo la Strada regionale 11.

L’impatto è stato così violento che il veicolo ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e collaborare con i sanitari per prestare soccorso ai due occupanti, soccorsi in prima battuta dagli automobilisti di passaggio.

La donna è morta poco dopo il ricovero all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Il marito è tuttora ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare perché la vettura su cui viaggiava la coppia sia finita fuori strada.