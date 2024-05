Meloni-Schlein, il confronto tv per le europee a Porta a Porta: ecco quando

Bruno Vespa ospiterà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del Pd, Elly Schlein in vista delle elezioni europee.

Fratelli d’Italia aveva proposto il salotto di Bruno Vespa, mentre il Partito Democratico avrebbe preferito La7 con Enrico Mentana.

Meloni-Schlein, il confronto tv per le europee a Porta a porta

Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein è previsto per giovedì 23 maggio. Sede del dibattito sarà la trasmissione televisiva “Porta a Porta” di Bruno Vespa, che per primo si era prenotato per ospitare le due leader nel suo salotto televisivo. E alla fine l’ha spuntata lui sull’altro candidato, Enrico Mentana, che pure era in lizza per ospitare il dibattito su La7.

I rispettivi staff sono al lavoro e in contatto da mesi e in queste ore è arrivata la conferma ufficiale. Che il ‘duello’ tv si sarebbe svolto prima delle europee era l’unica certezza: il faccia a faccia tra la premier e la leader dell’opposizione si terrà a due settimane circa dal voto per le europee. Definitivo ora anche il terreno di gioco. Su questo la premier e la leader del Pd non riuscivano a trovare la famosa quadra: FdI proponeva il salotto di Bruno Vespa, Porta a Porta. Il Nazareno, invece, che continua a picconare la Tv di Stato perché ridotta, questa è l’accusa mossa da mesi alla cosiddetta «TeleMeloni», avrebbe preferito un campo diverso: La7, da Enrico Mentana.

Le tematiche del “duello” televisivo

Nel dibattito tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, potrebbero essere affrontate diverse tematiche in vista delle prossime elezioni. Non mancheranno certo le questioni legate all’Unione Europea, quali immigrazione, sicurezza, economia e integrazione. Per quanto riguarda la politica interna, il dibattito verterà certamente su welfare e disoccupazione, oltre oltre alle politiche ambientali e gestione del sistema sanitario. Altro punto centrale del dibattito potrebbero essere i diritti civili e la parità di genere, oltre alle politiche per istruzione e inclusione sociale.

Non resta quindi che attendere il 23 maggio per assistere al dibattito televisivo, che potrebbe spostare l’ago della bilancia politica da una parte o dall’altra, in vista delle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno.