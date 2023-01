Musicanti, la poesia di Pino Daniele in un musical in scena a Napoli

Le canzoni di Pino Daniele restano intramontabili, ma come sarebbero inserite in un musical? Ce lo racconta Musicanti, uno spettacolo presto in scena al Teatro Cilea di Napoli.

Una vera e propria favola con le canzoni del grandissimo Pino Daniele: è questo Musicanti, lo show che torna al Teatro Cilea di Napoli, dopo lo straordinario successo del primo tour.

Pronti a tornare, dal 14 febbraio, i cantanti e ballerini del musical porteranno di nuovo sul palcoscenico un’interpretazione unica. Ecco tutti i dettagli.

Torna Musicanti, un’opera teatrale con le canzoni di Pino Daniele

A febbraio Napoli ospiterà ancora una volta Musicanti, il musical creato ad hoc sulle leggendarie musiche di Pino Daniele, uno dei più grandi cantautori napoletani, scomparso troppo presto.

Al Teatro Cilea del Vomero, dal 14 febbraio, lo spettacolo torna con una scenografia nuova, coreografie studiate e d’impatto e, cosa ancora più unica, i componenti originali della band storica dell’artista napoletano.

Nella band ci saranno Alfredo Golino alla Batteria, Elisabetta Serio al Piano, Simone Salza al Sax, Fabio Massimo Colasanti alle Chitarre e Roberto D”Aquino al Basso.

La storia originale è stata scritta, e cucita con cura attorno alle canzoni del bluesman napoletano, da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione e prodotta da Sergio De Angelis con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, a lungo collaboratore di Pino Daniele e presente in numerose produzioni italiane e internazionali di prestigio.

Colasanti, collaboratore di Pino Daniele per vent’anni, ha dichiarato in merito a questo lavoro:

“Ho avuto l’onore di essere accompagnare Pino per 20 anni, fianco a fianco in ogni suo progetto musicale, che sia stato in studio o dal vivo. Ed ogni volta era una scoperta ed una sfida. Musicalmente sempre un passo avanti, con una voglia di ricerca e sperimentazione che non gli è mai mancata. Con “Musicanti” ho cercato di riportare quella dedizione e quella passione per la musica che ho vissuto con lui quotidianamente. Ed avere sul palco la Band con i musicisti di Pino è un punto di forza per riportare le atmosfere ed i suoni delle versioni originali”.

Un successo già accertato, che durante la stagione teatrale 2018/2019 è stato rappresentato numerose volte in giro per l’Italia, riscuotendo un grande successo di pubblico, di stampa e di critica.

Dopo il prossimo debutto napoletano, lo spettacolo Musicanti continuerà la sua tournée nei principali teatri italiani.

Pino Daniele, un mito che rimarrà per sempre

Una storia costruita sulle magiche parole di Pino Daniele, che hanno fatto innamorare e sognare intere generazioni, tanto che ancora oggi fanno parte del patrimonio musicale partenopeo.

Questo omaggio che andrà in scena al Teatro Cilea è un pensiero al cantante scomparso ormai 7 anni fa: Pino Daniele è stato uno degli artisti più grandi di Napoli.

Le sue canzoni, da Napul’è a ‘O Scarrafone, da Quando a Dubbi non ho, erano e sono delle vere e proprie poesie, che i napoletani ma non solo hanno reso parte delle proprie vite.

Ed ecco che Musicanti è uno spettacolo che prova a intrecciare le vicende dei personaggi con le canzoni di Pino, cercando di celebrare l’artista e facendo sì che le sue canzoni continuino a essere apprezzate dal pubblico, conosciute e tramandate.