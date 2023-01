Scuola, aumentano le iscrizioni agli istituti tecnici

Scuola: le principali scelte degli studenti si riversano sui licei e gli istituti tecnici. Ecco i dati pubblicati dal Ministero dell’ Università e del merito.

La scelta della scuola superiore è una delle più importanti da compiere, sia per lo studente che per la famiglia che lo supporta nel suo percorso futuro. Dando uno sguardo ai dati diramati dal Ministero dell’Università e del merito, si scopre che i giovani optano, in gran parte, per il liceo e per gli istituti tecnici, per i quali si è registrato un’importante crescita di domande.

Scuola, cresce la domanda per gli istituti tecnici

Le iscrizioni agli istituti tecnici sono incrementate notevolmente, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell’Università e del merito.

C’è un incremento, infatti, dal 30,7% al 30,9%. Il settore economico arriva all’11,5% e l’indirizzo preferito è Amministrazione, finanza e marketing.

Gli studenti, optano, inoltre, per Informatica e Telecomunicazioni per il Tecnologico, seguito da Meccanica, Meccatronica ed Energia, nonché Chimica, Materiali e Biotecnologie.

Per i professionali, invece, c’è una diminuzione delle iscrizioni passano dal 12,7% al 12,1%. Gli indirizzi maggiormente scelti per quel che concerne i professionali sono Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica, seguiti da Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e servizi commerciali.

Le iscrizioni ai diversi indirizzi del liceo

Il Ministero dell’Università e del merito ha diffuso i primi dati sulle scelte che i ragazzi hanno effettuato per iscriversi alla scuola superiore secondaria.

La preferenza degli studenti e delle studentesse ricade sui licei, scelti dal 57,1%. Nello specifico, il 26,1% ha scelto l’indirizzo scientifico, il 5,85 il Classico che mostra un calo rispetto all’anno scorso.

Per il Linguistico c’è un aumento di iscrizioni che copre il 7,7% delle iscrizioni. Il Liceo delle Scienze Umane sale all’11,2%, mentre c’è un calo per l’Artistico che registra il 4,9%. Una diminuzione anche per le iscrizioni ai licei a indirizzo europeo e internazionale, scelti solamente dallo 0,4%. I licei coreutici e musicali salgono, raggiungendo lo 0,9%.

Il maggior numero di iscrizioni al liceo si sono registrate nel Lazio, mentre in Veneto sono preferiti gli istituti tecnici, mentre in Emilia Romagna si è registrato un incremento delle iscrizioni per i professionali.

Per quel che concerne la scuola primaria, aumenta la domanda a tempo pieno per il 48,% dei nuclei familiari. Il Miur, inoltre, fa sapere che il sistema delle iscrizioni online è stato apprezzato da più del 92% degli utenti, che ha trovato semplice la procedura, che ha permesso anche di evitare file e perdere tempo per consegnare l’incartamento.