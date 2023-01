Hulk Hogan “non sente più le gambe” e rischierebbe di finire in sedia a rotelle: la drammatica rivelazione sulla star del wrestling fa il giro del mondo, lui risponde con un tweet.

Lo storico wrestler americano starebbe attraversando un dramma personale dietro i riflettori, e a rivelarlo è stato l’amico Kurt Angle durante il suo podcast. La star indiscussa della WWE si è però mostrata a un evento pubblico senza troppi problemi.

Hulk Hogan, la rivelazione sul re del wrestling

Nelle ultime ore le indiscrezioni sulle condizioni di salute del re del wrestling, l’intramontabile Hulk Hogan che ha appassionato intere generazioni di fan con le sue imprese sul ring, si rincorrono senza sosta soprattutto in Italia.

Ad alimentare l’apprensione di molti, quanto rivelato dall’amico Kurt Angle durante un podcast in cui avrebbe parlato di un intervento alla schiena “andato male” e al cui esito Hogan non sentirebbe più la parte inferiore del corpo al punto da essere costretto a camminare con l’aiuto di un bastone.

Il tweet dell’ex wrestler dopo le voci sulle sue condizioni di salute

Pochissime ore fa, però, Fox News ha battuto una notizia che rilancia un tweet di Hulk Hogan, al secolo Terry Bollea, pubblicato dall’ex wrestler dopo le voci sul presunto peggioramento delle sue condizioni di salute.

“Stiamo dando inizio a questa festa“, scrive Hulk Hogan fresco di apparizione sul palco di un evento in Florida.

Non ci sono riferimenti a quanto diffuso sul suo conto nelle ultime ore, e neppure alla presunta ipotesi di finire sulla sedia a rotelle di cui tanto si parla a livello internazionale.

“Aveva i nervi tagliati dalla parte inferiore del corpo“, avrebbe dichiarato Angle nel corso del suo podcast, ma a queste rivelazioni Hulk Hogan non avrebbe replicato pubblicamente.

Il celebre ex wrestler si sarebbe limitato a condividere sui social foto e video con entourage e famiglia, anzitutto con il figlio Nick, in cui non compare nessuna stampella o supporto per la deambulazione.

Il giallo sulle condizioni di salute

Non è chiaro, quindi, quali siano le sue reali condizioni ma Fox News sottolinea un dettaglio delle ultime ore: “Hulk Hogan è apparso anche nelle storie di Instagram di suo figlio e Sembrava camminare un po’ più lentamente, ma era ancora in piedi e si muoveva“.

Le voci sulle presunte difficoltà di Hulk Hogan si susseguono da giorni, ma il 24 gennaio scorso è apparso sul palco dello spettacolo andato in scena per il 30° anniversario del famoso programma televisivo “Monday Night Raw” della WWE, e in realtà non aveva con sé alcun bastone.

Secondo l’ex collega wrestler Kurt Angle, però, proprio Hogan, durante lo stesso evento, gli avrebbe parlato dei suoi recenti peggioramenti anche a seguito di un altro intervento.

Al momento, secondo la sua versione, la star del wrestling sarebbe alle prese con una quasi totale perdita di sensibilità agli arti inferiori che non gli farebbe percepire alcun dolore, costringendolo a cambiare molto delle sue abitudini di vita.