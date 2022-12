Multe a raffica ai posti di blocco, devi sganciare 1690€ se lo trovano in auto

Potrebbero arrivare multe a raffica per chi ha in auto una determinata cosa. Vediamo di che si tratta e perché si potrebbero arrivare a pagare 1690 euro.

Bisogna prestare attenzione al codice della strada, e non solo, per evitare di dover pagare multe salatissime.

Multe: come evitare di pagarle

L’unico modo per evitare di pagare le multe, lo sappiamo, è rispettare le regole. In particolare, quelle del codice della strada sono particolarmente ferree e, spesso, sono soggette a delle modifiche a cui bisogna prestare estrema attenzione.

In particolare, ci sono alcune novità che riguardano l’ecosostenibilità e le politiche per la tutela dell’ambiente che, periodicamente, i Governi e le Amministrazioni propongono. Si tratta di regole imprescindibili per limitare, almeno in parte, i danni che le emissioni delle automobili possono provocare sull’aria che respiriamo e, quindi, sull’ambiente. L’obiettivo è quello di mantenere l’impatto basso, auspicabilmente a zero.

Vediamo, dunque, cosa non avere in auto per evitare multe salatissime che potrebbero arrivare ad una vera cifra da capogiro che potrebbe mettere in ginocchio le famiglie italiane, già molto provate dal caro energetico e dall’inflazione.

Cosa non togliere dall’auto

Oltre un decennio fa, venne introdotto sui motori diesel il filtro anti particolato. Lo scopo era quello di limitarne le emissioni nocive nell’aria e nell’ambiente. Questo filtro, però, ha sempre dato problemi sia alle prestazioni delle automobili che al loro funzionamento. In pratica, più che agevolare la circolazione spesso la ostacola.

Per i motivi di cui sopra, si è creduto che togliere dalle auto il FAP sia meglio. Ciò, però, è rischioso oltre che vietatissimo dalle leggi in vigore. Non solo si danneggerebbe l’ambiente, ma si potrebbe incorrere in multe salatissime.

E’ stato messo in luce che nelle macchine a benzina l’intasamento ed il calo di prestazioni dovuti al filtro, non si verificano rispetto alle auto a diesel. Nonostante questo, il filtro non va tolto

Eliminare il FAP dalla propria macchina, pensando di migliorarla può essere sanzionabile. Non si devono eliminare in nessun caso neanche le valvole EGR, che quando si intasano possono provocare malfunzionamenti.

Se si dovessero togliere le 2 componenti di estrema importanza, ci potrebbe essere un aumento della temperatura del motore e rischiare la fusione, o persino l’esplosione e i danni ad altre macchine o persone a bordo e in transito. Come escamotage, qualcuno cerca di manomettere la centralina che comanda la valvola EGR. A tale scopo, elimina spie o falsi malfunzionamenti.

Manomettere, modificare o rimuovere il FAP può costare una multa che oscilla dai 422 ai 1697 euro, a cui si potrebbe aggiungere il ritiro del libretto. Dopo aver ricevuto la multa si viene obbligati a rimettere il FAP.

In casi limite manomettere il FAP potrebbe essere considerato come un reato ambientale. Ne conseguirebbe una denuncia penale, fino a 6 anni di detenzione e una multa da 100.000 euro.