Liberata Brittney Griner: scambio di prigionieri tra Usa e Russia

Washington consegnerà a Mosca un trafficante di armi. Brittney Griner è libera: “Sta bene ed è in volo verso gli Usa”.

Grazie a uno scambio di prigionieri, come spesso avvenuto nella storia tra USA e Russia anche durante la guerra fredda, Brittney Griner sarà di nuovo libera. La giocatrice di Basket americana era stata arrestata in Russia lo scorso febbraio, accusata di traffico internazionale di droga.

Brittney Griner è di nuovo libera: scambio di prigionieri tra Washington e Mosca

Era stata accusata di traffico di droga lo scorso febbraio, e in estate condannata a 9 anni di detenzione. Adesso, grazie all’accordo raggiunto tra Usa e Russia, Brittney Griner potrà tornare negli Stati Uniti ed essere di nuovo libera dopo un calvario durato quasi 10 mesi.

Al suo posto Washington consegnerà a Mosca un altro detenuto. Si tratta del prigioniero Viktor Bour, un trafficante di armi che si trovava in carcere in America, che ha giocato un ruolo cruciale dunque nello scambio di detenuti. La notizia è stata diffusa dalla CBS, che ha citato un funzionario della Casa Bianca.

Lo scambio in stile guerra fredda dei prigionieri è arrivato nell’aeroporto di Abu Dhabi. Da una parte la cestista, dall’altra il mercante di armi Viktor But.

La sentenza arrivata ad agosto era stata ritenuta prettamente politica dalla critica e dai media statunitensi, che avevano visto una sorta di ritorsione dovuta alle tensioni politiche tra Usa e Russia subito dopo l’inizio del conflitto in Ucraina e durante tutto il 2022.

Brittney Griner è in aereo e sta tornando a casa

Tune in as I deliver an important announcement. https://t.co/2BVdSsmIFA — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Il presidente Joe Biden si era espresso a sostegno della giocatrice di Basket ricordando che la sentenza nei confronti di Griner era stata ingiusta, così come la sua detenzione, lanciando anche un appello per la sua liberazione. Adesso a distanza di 4 mesi dalla sentenza Brittney potrà fare ritorno a casa, potrà riabbracciare moglie e amici, e anche le compagne di squadra.

Proprio il presidente degli Stati Uniti aveva twittato pochi minuti fa, nella tarda mattinata di oggi 8 dicembre, di aver sentito telefonicamente la cestista, affermando che le sue condizioni di salute erano buone e che si trovava in volo versi gli Usa.

Intorno alle 15:00 (ora italiana) Biden terrà un’altra conferenza stampa in occasione del ritorno della donna, dopo il primo annuncio arrivato su Twitter. “Questo giorno è arrivato dopo mesi di lavoro, periodo nel quale non abbiamo mai smesso di spingere per raggiungere l’obiettivo“. La storia di Brittney, continua Biden, ha colpito molta gente in tutto il mondo. Adesso la giocatrice di WNBA sta per fare ritorno a casa.