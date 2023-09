Morto Michael Gambon, l’Albus Silente della saga di ‘Harry Potter’

L’attore è morto all’età di 82 anni. A confermare la notizia del decesso anche il suo addetto stampa.

L’attore sarebbe deceduto a seguito di un attacco di polmonite, che lo aveva costretto a un ricovero in ospedale, come hanno fatto sapere i suoi familiari.

Addio all’Albus Silente di Harry Potter

Lutto nel mondo del cinema. All’età di 82 anni è morto l’attore Michael Gambon, conosciuto al pubblico soprattutto per il ruolo dell’Albus Silente nella saga di Harry Potter. Nato a Dublino il 19 ottobre 1940, l’attore era ricoverato in ospedale per una polmonite. L’addetto stampa ha confermato la notizia del suo decesso, condividendo il messaggio dei suoi familiari: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale”.

Il ruolo che gli ha regalato il maggior successo è arrivato nel 2002, quando Gambon fu chiamato a sostituire Richard Harris nel ruolo di Silente, il mago protettore di Harry Potter, protagonista della serie tratta dai libri di J.K. Rowling. In sei degli otto episodi della saga, Gambon ha interpretato egregiamente il ruolo, che sembrava essergli stato cucito addosso.

Dopo aver calcato i teatri di tutto il mondo, Gambon si è aggiudicato anche un British Academy Television Award per il miglior attore nella serie The Singing Detective.