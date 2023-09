La vittima è un uomo di 55 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità. Il cadavere si trovava in un’abitazione delle palazzine popolari di via Saporito ad Aversa.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato. A scoprire il cadavere – su cui sarebbero presenti diverse ferite d’arma da taglio – sono stati i vigili del fuoco, allertati da alcuni parenti della vittima che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Trovato un cadavere in un’abitazione ad Aversa

La Polizia di Stato sta indagando sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 55 anni. Il cadavere è stato trovato in un’abitazione delle palazzine popolari di via Saporito ad Aversa, provincia di Caserta. A fare la drammatica scoperta, questa mattina, sono stati i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta d’ingresso, dopo essere stati contattati da alcuni parenti della vittima, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Sul cadavere erano presenti diverse ferite d’arma da taglio, il che fa ipotizzare che si tratti di omicidio. La Polizia non esclude comunque alcuna ipotesi. Il 55enne aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio.