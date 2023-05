Un giovane statunitense di 20 anni è morto a Perugia, cadendo da un’impalcatura. Aveva dimenticato le chiavi e aveva deciso di entrare dalla finestra.

Tragedia nel quartiere di Elce a Perugia. Il 20enne caduto nella notte da un’impalcatura è morto nella giornata di oggi, dopo il ricovero in ospedale. Secondo alcune fonti della Polizia, pare che il ragazzo – uno studente universitario in vacanza – volesse entrare a casa dalla finestra. Il racconto di un amico e la sua testimonianza degli eventi che hanno preceduto l’incidente: “Palese stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol“.

Perugia, morto lo studente caduto dall’impalcatura: voleva entrare a casa dalla finestra

E’ finita come peggio non poteva la disavventura di un giovane statunitense, caduto dall’impalcatura nella notte a Perugia in zona Elce. E’ morto in mattinata il 20enne, uno studente universitario in vacanza, dopo le cure ricevute in ospedale. Il ricovero era avvenuto al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, poi in rianimazione.

I sanitari avevano trovato a terra il giovane in condizioni gravissime; secondo quanto affermato da fonti della polizia, pare che lo studente avesse tentato di risalire l’impalcatura per accedere alla finestra della sua camera, ma che abbia perso la presa scivolando e cadendo nel vuoto. Anche il personale della scientifica è arrivato sul luogo della caduta, per effettuare i rilievi del caso e i vari accertamenti.

La ricostruzione degli eventi grazie alle testimonianze di un amico

La polizia, arrivata sul posto a pochi minuti dall’incidente, ha trovato la squadra del 118 intenta a rianimare il ragazzo, già in gravissime condizioni. Gli agenti avrebbero riferito – riporta stamani l’Ansa – delle testimonianze, in particolare di un amico della vittima, che avrebbe parlato di “palese stato di alterazione dovuto all’alcol“. In questura l’amico avrebbe spiegato di aver passato la serata insieme al 20enne per locali e che quest’ultimo una volta separatosi dal gruppo avesse deciso di tornare verso casa dove era ospite dallo scorso 17 maggio.

Successivamente sarebbe stato contattato dalla finanza dell’amico, la quale gli aveva riferito della caduta e del ferimento. Una volta sul posto il ritrovamento. Pare che la vittima, nonostante le condizioni già molto gravi, fosse ancora cosciente. Un altro dettaglio emerso dalle testimonianze è quello delle chiavi di casa. Il 20enne americano infatti sarebbe stato solito accedere all’appartamento passando dall’impalcatura, entrando dalla finestra e poi in cucina.

Quella sera però, secondo quanto riportato dalla nota della Questura, la vittima avrebbe trovato la finestra chiusa e dunque deciso verosimilmente di entrare in casa passando dal tetto per arrivare ad un’altra finestra. Lì avrebbe perso l’equilibrio, precipitando. In questo momento sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità della morte del ragazzo.