A Paceco, in provincia di Trapani, un uomo e una donna sono stati arrestati per aver abbandonato il loro figlio neonato. Il piccolo venne trovato da un contadino che chiamò immediatamente i carabinieri.

I due genitori sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio. A quanto pare i genitori incriminati sono due giovani, la madre è una ragazza minorenne, mentre il padre è maggiorenne.

Arrestati i genitori che abbandonarono il figlio neonato a Trapani

I carabinieri della stazione di Trapani e Paceco hanno identificato e poi arrestato i genitori che lo scorso anno abbandonarono il figlio neonato all’interno delle campagne di Paceco, provincia di Trapani.

I due avevano lasciato il piccolo appena nato nel 2022, all’interno di una campagna. A trovare il piccolo fu un contadino che viveva vicino al luogo dell’abbandono e che fu attirato dai pianti del piccolo, chiamando immediatamente i soccorsi.

Fin da subito, gli inquirenti hanno dato il via alle indagini, per identificare i genitori del neonato. Durante l’intero anno i carabinieri hanno visionato ore e ore di registrazioni provenienti dalle telecamere della zona, cercando di indentificare persone o veicoli che erano passate per quel luogo.

Inoltre, i carabinieri hanno fatto accertamenti molto approfonditi all’interno di ospedali, consultori, ginecologi e medici di base.

Tutti ciò fin quando l’attenzione degli investigatori non si è concentrata su una minore di 16 anni, la quale, inoltre, stava saltando le lezioni già da qualche giorno. Mentre il padre è un giovane maggiorenne di 19 anni.

La conferma è avvenuta grazie all’esame del Dna avvenuta tramite i Ris di Messina. I dati biologici della giovane erano perfettamente sovrapponibili a quelli del bambino e dunque il margine di errore era praticamente pari a zero.

Dunque i carabinieri hanno poi proseguito all’arresto dei due ragazzi.

Il ritrovamento del neonato nel 2022

Nell’ottobre del 2022, un contadino trovò un bambino appena nato nelle campagne di Paceco, in provincia di Trapani. L’uomo possedeva un terreno adiacente al luogo dell’abbandono e i pianti del piccolo attirarono la sua attenzione.

Il neonato, al momento del ritrovamento, era avvolto da una busta di plastica. Dopo, in un secondo momento, la moglie del contadino lo ha avvolto in una coperta per evitare che prendesse freddo.

Quando sul posto giunsero i carabinieri e gli agenti del 118 rimasero sbalorditi.

“C’era ancora il cordone ombelicale tagliato, a fianco”.

Ha affermato l’operatrice del 118 che salvò il piccolo. Aggiungendo che sembrava ancora infreddolito ma in salute.

“E’ stata un’esperienza forte, speriamo che adesso vada tutto per il meglio”.

Ha concluso.