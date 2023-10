Monitoraggio continuo per Fedez: ottimismo sulle sue condizioni

Sta meglio Fedez, che continua ad essere monitorato in ospedale. Il rapper è stato raggiunto in ospedale dalla moglie Chiara Ferragli.

Ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di una emorragia causata da due ulceri intestinali, Fedez rimane in monitoraggio da parte dei medici. La famiglia lo ha raggiunto anche nella giornata di oggi dopo il primo ricovero che arrivato lo scorso giovedì in ospedale. Chiara Ferragni invece ha lasciato Parigi per fare ritorno in Italia – dove si era recata per seguire insieme alla sorella Valentina la fashion week -. L’influencer non ha lasciato alcuna dichiarazione all’uscita dall’ospedale oggi, e anche su Instagram continua il silenzio sulle condizioni del marito. Intanto però il rapper sembra stare meglio e le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Fedez ricoverato al Fatebenefratelli: ottimismo per le sue condizioni

C’erano volute delle trasfusioni di sangue per Fedez, arrivato al Fatebenefratelli lo scorso giovedì. Il rapper si era poi mostrato dopo un lungo silenzio social ai suoi fan, su Instagram, annunciando le sue condizioni di salute e ringraziando i medici per avergli “salvato la vita”. Gli stessi dottori avevano poi smentito una correlazione tra la sua malattia e queste ulcere intestinali.

Nella giornata di oggi Chiara Ferragni ha passato alcune ore in ospedale, mentre il marito rimane sotto osservazione però l’ottimismo sulle sue condizioni continua a salire. Secondo quanto riportato da Repubblica infatti il rapper inizia a stare meglio. Costante su di lui il controllo dell’emocromo – procedura necessaria visto il sanguinolento di domenica scorsa – che aveva poi richiesto il trasferimento in una sala di endoscopia. Ferragni ha lasciato poi l’ospedale nella tarda mattinata, intorno alle 13, senza commentare quanto accaduto. La influencer infatti non ha parlato con i cronisti all’uscita dalla struttura ospedaliera, sulle condizioni del marito. Poi scortata dalla sua guardia del corpo personale la donna ha abbandonato l’ospedale.

No commenti dei Ferragnez sui social

Oltre al no commenti di Chiara Ferragni all’uscita del Fatebenefratelli, non sono arrivati ulteriori commenti nemmeno sui social da parte della altrimenti sempre attivissima regina di Instagram. Ultimo post, quello di Fedez venerdì scorso il giorno dopo l’ospedalizzazione, quando il giudice di X Factor aveva voluto ringraziare i medici e informare i fan delle sue condizioni rompendo per l’ultima volta il silenzio: “Attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna, grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Parole arrivate dopo il ritorno in Italia di Chiara Ferragni, che invece aveva documentato il viaggio a casa per seguire il marito da Parigi – dove era in corso la fashion week -. Riferimenti da parte della famiglia si trovano in queste ore sul profilo di Valentina Ferragni, sorella di Chiara e anche lei influencer molto famosa. La donna ha condiviso dei post di Vittoria e altri scatti nel pomeriggio. La stessa Valentina ha poi commentato ancora una volta la scelta di abbandonare Parigi per stare con i suoi cari.